臉書貼文指陳菊貪汙下場GG 女韓粉：我無罪也沒錢賠

女韓粉楊玉如去年8月在臉書上張貼「高雄的上千億驚天大案，掌握在韓國瑜手裡，高雄弊案一炸開，陳菊等新潮流就完了，連支助太陽花去立法院鬧事的錢，也是陳菊挪用氣爆案的善款」等文字，陳菊自訴誹謗，台北地院一審依散布文字誹謗罪判她拘役50日，得易科罰金。案件上訴，高等法院今行準備程序，楊玉如堅稱自己無罪，沒有犯意、動機侮辱陳菊。

楊玉如庭上指出，她當時人不在台灣，而是在歐洲看臉書時轉載他人文章，女兒告訴她未經查證不要亂PO文章，她也在半小時內刪除文章，「我是有委屈的，我不看電視、不玩政治，我是家庭主婦，也等於是政治白痴」。

她說，因為「香蕉煎餅」事件，有政治理念不同的有心人士跟蹤、監視、霸凌她，甚至洩漏她的醫療個資，有心人士在14分鐘內截圖，再用陳菊名義來告她，她不認識陳菊，轉載文章一個字都沒有改，「我沒有動機、犯意侮辱陳菊，我是無罪的」，且她身為高雄市民關心政府事情是天經地義，她並非針對陳菊，「陳菊不能說我侮辱她」。

民事部分楊玉如被判應賠償10萬元並道歉確定，法官今問是否有可能楊玉如履行條件後撤回自訴案，陳菊委任律師游琦俊指出，需要再和陳菊討論，但先前釋出和解善意，但楊玉如不同意。

楊玉如說，她沒有不願意和解，「是媒體亂講話」，她先前曾主動聯絡對方律師表示名下有6萬元，要求對方盡快去領，但事後因她和娘家之間的訴訟，6萬元先被娘家執行了。

她說，「是對方不去領，現在跟我要6萬元對我不公平」，她希望陳菊大人有大量，若改為4萬元她可以立刻去借錢來捐，「我真的沒辦法，我真的沒有錢」。

法官再問楊玉如有經濟能力出國，為何沒有辦法賠錢，是否能先向家人借款；楊玉如說，那是她兒子上班賺的錢，不是她的錢，且兒子才剛買新房需要繳房貸，沒辦法借她錢。法官庭末諭知11月3日再開庭。

陳菊指控，楊玉如去年8月6日在國外張貼妨害她名譽的文字，內容包括「因為民進黨在馬應（錯字，應為「英」）九當選總統，陳水扁被關以後，沒有資金來源競選，全都是靠新潮流和陳菊在高雄貪污和挪用公款去競選，陳菊在高雄貪汙至少500億，趙家寶全部掌握，蔡英文競選經費5億元是陳菊新潮流提供，在每個大學培養組織學生每年花5000萬…」。