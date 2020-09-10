聽新聞
test
0:00 / 0:00

第二例「痛痛女孩」告衛福部官司 法院判敗訴

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

國內第二位「痛痛女孩」官司，國中生Sharon於2017年間施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗後提告，女孩家屬委任律師主張，衛福部應從寬認定醫學上因果關係，撤銷原處分並酌給補償金。台北高等行政法院今判她敗訴，可上訴。

首例「痛痛女孩」Bella於2016年9月30日接種公費疫苗後全身疼痛，疑因疫苗誘發幼年型關節炎而申請救濟，但衛福部疾管署預防接種受害救濟審議小組（VICP）認定，她身體反應與施打疫苗無關，決議不予救濟，僅給予醫療補助3萬元。

家屬不服提告，一審罕見指出，預防接種疫苗的選擇、獲取、保存及安全評估等，均在行政機關掌控範圍，民眾請求補償在訴訟中是處於不平等弱勢地位，應由衛福部證明接種疫苗與發病間不存在因果關係。案經衛福部上訴，由最高行政法院審理中。

第二例是住在北部地區的國中女生Sharon，2017年11月22日在學校施打HPV二價疫苗第二劑，5日後出現身體多處不適，有疼痛、發炎、關節腫脹等症狀，經診斷為幼年型類風濕性關節炎

家屬向衛福部預防接種受害救濟審議小組申請救濟補償，但小組認為疫苗活化時間是7日至60日，5日時尚未活化，判定症狀與疫苗無關，決議不予救濟。家屬不服提告，欲撤銷原處分並酌給補償金。

家屬委任律師方文獻主張，Sharon發病在時間上有密接性，且在施打前毫無症狀也沒家族病史，依行為時傳染病防治法第30條、預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法第17條1款等規定，衛福部應補償醫療費用、增加生活需要支出、精神慰撫金。

他認為，審議小組直接表明與施打疫苗「無關」是從嚴認定，這結果難以令人信服，因為鑑定報告沒提出嚴謹、客觀證據或學術文獻說明，法院應排除其判斷餘地，而有司法介入調查空間。

他強調，施打疫苗有風險，政府有說明義務、推廣時應全面告知，且應從寬認定醫學上因果關係，只要無法確定「不是」疫苗引起就該補償，因為個人是為公共福祉而「特別犧牲」。

國內第二位「痛痛女孩」官司，國中生Sharon於2017年間施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗後提告，欲撤銷原處分並酌給補償金。台北高等行政法院今判她敗訴，可上訴。圖／本報資料照。
國內第二位「痛痛女孩」官司，國中生Sharon於2017年間施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗後提告，欲撤銷原處分並酌給補償金。台北高等行政法院今判她敗訴，可上訴。圖／本報資料照。

疫苗 衛福部 類風濕性關節炎

延伸閱讀

中國拿新冠疫苗拉攏 東盟：不涉入美中角力

預防新冠不用打針？ 港大噴鼻式疫苗11月試驗

港中共同研發新冠肺炎疫苗 11月臨床試驗

全球期待的新冠疫苗…被潑冷水

相關新聞

郵局金牌業務員吸金逾6億 法院依違反銀行法重判10年

中華郵政瑞芳郵局張姓業務員任職期間，私自以一次繳清扣抵利息的保費，或繳100萬元每年享有4%以上年息，共招徠887張郵政...

臉書貼文指陳菊貪汙下場GG 女韓粉：我無罪也沒錢賠

女韓粉楊玉如去年8月在臉書上張貼「高雄的上千億驚天大案，掌握在韓國瑜手裡，高雄弊案一炸開，陳菊等新潮流就完了，連支助太陽...

第二例「痛痛女孩」告衛福部官司 法院判敗訴

國內第二位「痛痛女孩」官司，國中生Sharon於2017年間施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗...

花蓮教育處再傳弊案 簡姓約僱人員50萬元交保

花蓮縣政府教育處接連傳出弊案，繼6月教育處長李裕仁涉嫌採購弊案，昨天教育處又被檢調搜索，調查局高雄市調處人員在花蓮地檢署...

布袋鎮農會總幹事遴選送高梁酒、香腸 法院判刑5個月

嘉義縣布袋鎮農會理事林榮泰，去為協助獲鎮農會總幹事提名的兒子林瑞蓬，順利通過理事遴聘，帶高粱酒和香腸拜訪4名有投票權農會...

洩漏臨檢消息、包庇酒駕記者 派出所長二審判關2年8月

桃園警分局同安派出所前所長薛鑑文洩漏臨檢消息給色情按摩護膚店，又包庇蘋果日報吳姓記者酒駕案，讓吳免罰4萬9500元，一審...

歸化台灣籍伊朗人涉違反資恐防制法 20萬交保

歸化台灣籍伊朗人呂姓男子在台成立貿易公司，涉嫌與妻子資助法務部指定制裁的伊朗某團體，違反資恐防制法，昨天遭檢調搜索，檢方...

老婆和合夥人上摩鐵「談公事」 警察怒告獲賠40萬元

一名警察指控妻子三度和男性合夥人到五星級酒店、汽車旅館嘿咻，還在家中垃圾桶發現沾有精液的衛生紙及護墊，憤而提告向「小王」...

維冠倒塌案犯罪補償金判賠7千多萬元 南檢上訴遭駁回

台南維冠大樓2016年因南台大地震倒塌，造成115人死亡，台南地檢署代位求償，提出償還犯罪被害補償金8356萬多元，一審...

搭公車不戴口罩錯了嗎？失控老婦大鬧、怒槓波麗士

新冠肺炎防疫期間，中央流行疫情指揮中心指示，搭乘大眾運輸交通工具必須戴口罩；然而，疫情稍緩解時，高雄市陳姓老婦搭301號...

銅鑼灣書店林榮基潑漆案 3人妨害自由罪起訴

政治立場鮮明的台北市中山區「銅鑼灣」書店負責人林榮基今年4月遭不明人士潑漆，警方查出鄭啟龍、曾士峰、曾士晟3人涉案，台北...

兒喊「爸爸不要」！當著2幼子前殺妻70刀 檢認惡性重大殺人罪起訴

疑似患有妄想症的李姓工程師，懷疑妻子呂女外遇，還要求離婚，4月29日凌晨，兩人發生激烈爭吵後，當著兩名年幼小孩前，持刀猛...

熱門新聞

爆男高中生多次性侵女同學拍裸照 南投教育處：已開案調查

口罩國家隊爆第二家混陸貨 兩款冒醫療用、含孩童口罩

兒喊「爸爸不要」！當著2幼子前殺妻70刀 檢認惡性重大殺人罪起訴

台南新市業者混充口罩牟利 鄰居怒轟惡質「一定要關起來」

監院查石木欽案 揪司法檢警調高層醜聞

協作員3000公尺高山遭繩索勒脖休克 花蓮、南投合力搶救

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。