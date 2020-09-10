潛入百貨偷金飾 黑道太子爺被判2年8月

人稱「黑道太子爺」的池姓男子，今年5月間佯裝員工進入新光三越百貨站前店，偷走價值473萬餘元的黃金飾品。台北地方法院今天依竊盜罪判處池男2年8月徒刑。全案可上訴。

池男另涉當鋪、銀樓2起竊案，北院分別判處6月、5月徒刑，得易科罰金，應執行10月徒刑，得易科罰金。可上訴。

檢警查出，有多項竊盜前科的39歲池姓男子，因父親曾為黑道角頭，被稱為「黑道太子爺」，他於民國107年因前案服刑期滿出獄後，再犯下約20件竊盜案，今年3月6日遭檢方聲押獲准，3月18日釋放後，不到2個月期間又犯下10件竊盜案。

檢警調查，池男於4月20日到中山區一家當鋪，趁當鋪人員上廁所之際，偷走價值新台幣11萬元金飾。他另於4月25日前往南昌路一段一家銀樓內，竊取2枚價值8萬元的戒指。

5月7日上午，池男利用新光三越站前店開館前，準備營業疏於防備之際，佯裝成員工進入大樓內，偷走「今生金飾」專櫃396件金飾，總計價值473萬6555元。

池男為躲避債權人追討債務而暫居旅館、台北市中正一警分局5月9日循線將他逮捕，並查扣變賣金飾所得現金35萬餘元和毒品安非他命1包等證物。

池男到案後坦承犯行，辯稱出獄後擔任廚師，去年向友人借款100萬元投資，每個月要繳17萬元利息，因為遭到逼債才犯案。

池男涉嫌持有毒品罪部分，台北地方法院已於2日判決拘役30天，得易科罰金。他另涉多起竊案，目前仍在院檢偵審中。