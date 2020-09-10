花蓮教育處再傳弊案 簡姓約僱人員50萬元交保

花蓮縣政府教育處接連傳出弊案，繼6月教育處長李裕仁涉嫌採購弊案，昨天教育處又被檢調搜索，調查局高雄市調處人員在花蓮地檢署檢察官指揮下，在教育網路中心搜索簡姓約聘人員辦公室及住家，以違反採購法移送地檢署偵辦，訊後以50萬元交保候傳；另2名廠商各以30萬及50萬交保。

簡姓約聘人員負責承辦「107年花蓮縣中小學資訊科技教室電腦採購案」，檢調懷疑他涉嫌違反採購法指定規格跟廠商，因此搜索辦公室及住家，並帶回偵訊，訊後移花蓮地檢署，檢察官於昨天深夜訊後，諭令50萬元交保，另2名柳姓、詹姓廠商各以30萬及50萬交保，至於是否涉及不法及案情，檢察官將繼續偵查。

教務處「教育網路中心」業務是辦理機房硬體及系統規畫、各校教學軟硬體設備規畫、 數位機會中心營運督導及考核、創客教育軟硬體及教材製作研習規劃推廣及輔導、教育行政單一入口認證（OPENID）、全縣學校校園入口網頁維運（XOOPS）等。