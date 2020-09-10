聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮教育處再傳弊案 簡姓約僱人員50萬元交保

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣政府教育處接連傳出弊案，繼6月教育處長李裕仁涉嫌採購弊案，昨天教育處又被檢調搜索，調查局高雄市調處人員在花蓮地檢署檢察官指揮下，在教育網路中心搜索簡姓約聘人員辦公室及住家，以違反採購法移送地檢署偵辦，訊後以50萬元交保候傳；另2名廠商各以30萬及50萬交保。

簡姓約聘人員負責承辦「107年花蓮縣中小學資訊科技教室電腦採購案」，檢調懷疑他涉嫌違反採購法指定規格跟廠商，因此搜索辦公室及住家，並帶回偵訊，訊後移花蓮地檢署，檢察官於昨天深夜訊後，諭令50萬元交保，另2名柳姓、詹姓廠商各以30萬及50萬交保，至於是否涉及不法及案情，檢察官將繼續偵查。

教務處「教育網路中心」業務是辦理機房硬體及系統規畫、各校教學軟硬體設備規畫、 數位機會中心營運督導及考核、創客教育軟硬體及教材製作研習規劃推廣及輔導、教育行政單一入口認證（OPENID）、全縣學校校園入口網頁維運（XOOPS）等。

教育處長李裕仁、花蓮縣體育會理事長汪錦德等人6月涉採購弊案，花蓮地檢署上月依涉犯刑法洩漏國家以外秘密罪嫌與違反貪汙治罪條例提起公訴，目前法院審理中。

花蓮教育處再傳弊案，地檢署懷疑簡姓約聘人員涉嫌違反採購法，昨天搜索辦公室和住家，訊後以50萬元交保。圖／資料照
花蓮教育處再傳弊案，地檢署懷疑簡姓約聘人員涉嫌違反採購法，昨天搜索辦公室和住家，訊後以50萬元交保。圖／資料照

檢察官 貪汙

延伸閱讀

協作員3000公尺高山遭繩索勒脖休克 花蓮、南投合力搶救

基隆學生到校須刷卡 家長可藉APP掌握

爆男高中生多次性侵女同學拍裸照 南投教育處：已開案調查

花蓮停電4件電梯受困案 消防局提醒勿扳開電梯門

相關新聞

花蓮教育處再傳弊案 簡姓約僱人員50萬元交保

花蓮縣政府教育處接連傳出弊案，繼6月教育處長李裕仁涉嫌採購弊案，昨天教育處又被檢調搜索，調查局高雄市調處人員在花蓮地檢署...

布袋鎮農會總幹事遴選送高梁酒、香腸 法院判刑5個月

嘉義縣布袋鎮農會理事林榮泰，去為協助獲鎮農會總幹事提名的兒子林瑞蓬，順利通過理事遴聘，帶高粱酒和香腸拜訪4名有投票權農會...

洩漏臨檢消息、包庇酒駕記者 派出所長二審判關2年8月

桃園警分局同安派出所前所長薛鑑文洩漏臨檢消息給色情按摩護膚店，又包庇蘋果日報吳姓記者酒駕案，讓吳免罰4萬9500元，一審...

歸化台灣籍伊朗人涉違反資恐防制法 20萬交保

歸化台灣籍伊朗人呂姓男子在台成立貿易公司，涉嫌與妻子資助法務部指定制裁的伊朗某團體，違反資恐防制法，昨天遭檢調搜索，檢方...

老婆和合夥人上摩鐵「談公事」 警察怒告獲賠40萬元

一名警察指控妻子三度和男性合夥人到五星級酒店、汽車旅館嘿咻，還在家中垃圾桶發現沾有精液的衛生紙及護墊，憤而提告向「小王」...

維冠倒塌案犯罪補償金判賠7千多萬元 南檢上訴遭駁回

台南維冠大樓2016年因南台大地震倒塌，造成115人死亡，台南地檢署代位求償，提出償還犯罪被害補償金8356萬多元，一審...

搭公車不戴口罩錯了嗎？失控老婦大鬧、怒槓波麗士

新冠肺炎防疫期間，中央流行疫情指揮中心指示，搭乘大眾運輸交通工具必須戴口罩；然而，疫情稍緩解時，高雄市陳姓老婦搭301號...

銅鑼灣書店林榮基潑漆案 3人妨害自由罪起訴

政治立場鮮明的台北市中山區「銅鑼灣」書店負責人林榮基今年4月遭不明人士潑漆，警方查出鄭啟龍、曾士峰、曾士晟3人涉案，台北...

兒喊「爸爸不要」！當著2幼子前殺妻70刀 檢認惡性重大殺人罪起訴

疑似患有妄想症的李姓工程師，懷疑妻子呂女外遇，還要求離婚，4月29日凌晨，兩人發生激烈爭吵後，當著兩名年幼小孩前，持刀猛...

遠航張綱維羈押中欠9600萬 台北分署拍賣飛機還財國庫

遠東航空去年12月停飛，董事長張綱維因掏空資產被訴，目前羈押；遠東航空還積欠勞健保、房屋稅等9600萬元未繳，行政執行署...

侵占管委會118萬公款 桃園龜山陸光里長判刑確定遭解職

桃園市龜山區陸光里長滕韋宏7年前擔任新北市某社區管委會總幹事任內，因侵佔118萬元管理費，日前經台灣高等法院判刑確定，其...

女友騎車不穩 男子酒後「代駕」後座騎車判刑2個月

基隆市石姓男子酒後由女友騎車載他回家，途中因女友騎車不穩，坐在後座的石男貼著女友，伸長雙手握住機車把手騎車，遇警攔檢觸法...

熱門新聞

爆男高中生多次性侵女同學拍裸照 南投教育處：已開案調查

裝潢施工出意外！ 中職富邦悍將林威廷父慘被牆壓死

口罩國家隊爆第二家混陸貨 兩款冒醫療用、含孩童口罩

台南新市業者混充口罩牟利 鄰居怒轟惡質「一定要關起來」

兒喊「爸爸不要」！當著2幼子前殺妻70刀 檢認惡性重大殺人罪起訴

監院查石木欽案 揪司法檢警調高層醜聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。