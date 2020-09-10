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花蓮教育處再傳弊案 簡姓約僱人員50萬元交保
花蓮縣政府教育處接連傳出弊案，繼6月教育處長李裕仁涉嫌採購弊案，昨天教育處又被檢調搜索，調查局高雄市調處人員在花蓮地檢署檢察官指揮下，在教育網路中心搜索簡姓約聘人員辦公室及住家，以違反採購法移送地檢署偵辦，訊後以50萬元交保候傳；另2名廠商各以30萬及50萬交保。
簡姓約聘人員負責承辦「107年花蓮縣中小學資訊科技教室電腦採購案」，檢調懷疑他涉嫌違反採購法指定規格跟廠商，因此搜索辦公室及住家，並帶回偵訊，訊後移花蓮地檢署，檢察官於昨天深夜訊後，諭令50萬元交保，另2名柳姓、詹姓廠商各以30萬及50萬交保，至於是否涉及不法及案情，檢察官將繼續偵查。
教務處「教育網路中心」業務是辦理機房硬體及系統規畫、各校教學軟硬體設備規畫、 數位機會中心營運督導及考核、創客教育軟硬體及教材製作研習規劃推廣及輔導、教育行政單一入口認證（OPENID）、全縣學校校園入口網頁維運（XOOPS）等。
教育處長李裕仁、花蓮縣體育會理事長汪錦德等人6月涉採購弊案，花蓮地檢署上月依涉犯刑法洩漏國家以外秘密罪嫌與違反貪汙治罪條例提起公訴，目前法院審理中。
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