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布袋鎮農會總幹事遴選送高梁酒、香腸 法院判刑5個月

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義縣布袋鎮農會理事林榮泰，去為協助獲鎮農會總幹事提名的兒子林瑞蓬，順利通過理事遴聘，帶高粱酒和香腸拜訪4名有投票權農會理事被檢舉涉賄選，經檢方偵訊後依違反農會法提起公訴，林及兒子2人各被判刑5個月，得易科罰金可上訴。

林瑞蓬去年8月順利通過布袋鎮農會總幹事遴選，對於被檢舉賄選、起訴，他當時說明「無賄選意圖」，且獲得推薦、提名擔任農會總幹事，是唯一合格候選人，並無其他競爭者，且同派系超過半數理事都支持，原評估即可順利通過遴選、無須賄選，送禮只是禮貌性拜訪。

對於判決結果、是否上訴，至截稿前林的電話都不通、無法取得回映，農會則表示林今天出差、未進辦公室。

判決書指出，布袋鎮農會第18屆理事共有9席，林榮泰與李、陳、邱、王4席理事屬不同派系，去年7月20日上午起，林與兒子帶香腸高粱酒等禮盒拜訪4人，希望兒子能獲支持，但送完財務後擔心遭舉發， 隨即又將禮盒等財務收回。

本案相關當事人都向檢察官、法官坦承收送禮品，4名理事並向法院聲稱，有告知林姓父子不用送禮，但2人將禮品放了就走，且4名理事鄰選當天沒有投票就離席，因此2人行為違反農業法「行求財物罪」。

法官認為，林姓父子2人均有擔任公職經驗，為了當選農會總幹事漠視賄選禁令，以交付財物要求支持，嚴重敗壞基層農會選舉風氣，考量2人沒有前科、素行尚可，依情狀判處2人各5個月刑度。

林姓父子在布袋鎮農會總幹事遴選期間，向理事送高粱酒香腸，2人各被判5個月徒刑。記者卜敏正／攝影
林姓父子在布袋鎮農會總幹事遴選期間，向理事送高粱酒香腸，2人各被判5個月徒刑。記者卜敏正／攝影

賄選 投票

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