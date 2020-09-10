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洩漏臨檢消息、包庇酒駕記者 派出所長二審判關2年8月

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

桃園警分局同安派出所前所長薛鑑文洩漏臨檢消息給色情按摩護膚店，又包庇蘋果日報吳姓記者酒駕案，讓吳免罰4萬9500元，一審依貪汙等罪判刑6年，褫奪公權5年；案件上訴，台灣高等法院改依對主管事務圖利罪判刑2年8月，褫奪公權2年，另公務員洩漏國防以外秘密消息罪判刑6月，得易科罰金，仍可上訴。

判決指出，薛鑑文2010年1月至2012年8月擔任同安派出所長，他明知轄區內有違法色情按摩護膚店，卻於2010年5月3日打電話給鄒姓業者，稱「現在外面傳得很難聽，不知道誰檢舉的，叫你們的小姐不要亂講話，說什麼我們2個很好，都有處理，這會死人的」、「我今天會叫人過去臨檢」。

薛鑑文2011年3月21日接到吳姓記者電話，得知吳酒駕擦撞路邊車輛，正在醫院救治，親自前往醫院暗示承辦警員把案件交給他處理；醫院事後替吳抽血檢驗，換算呼氣酒精濃度高達0.91毫克，他為了袒護吳不被裁罰，遲遲未到醫院拿血液檢驗報告，也沒有後續處理吳的違規事件，直到案件逾3個月依法不得再舉發，讓吳免罰4萬9500元罰鍰。

桃園地院一審認為，薛鑑文身為派出所長應該依法執行職務，卻未舉報色情業者，反而配合洩漏臨檢資訊，使業者規避查緝順利經營，知法犯法，有辱官箴，損害警察形象；另基於私人情誼未將吳移送檢方偵辦，嚴重損害執法公正性，且他犯後飾詞狡辯否認犯行，不知悔改，依公務員包庇他人圖利容留猥褻罪判2年徒刑、對主管事務圖利罪判5年6月，褫奪公權5年，應執行6年徒刑，褫奪公權5年。

案件上訴，薛鑑文仍否認犯行，高院認為，薛鑑文刻意洩露臨檢勤務給色情業者，但卷內資料無法證明薛鑑文有洩漏其他查緝消息給色情業者，難認定有「包庇」犯意行為；另薛鑑文刻意不去醫院拿吳的血液檢驗報告，圖利吳的犯意明顯，但圖利不法利益未達5萬元，依法減刑，因此改依務員洩漏國防以外秘密消息罪判刑6月，得易科罰金，對主管事務圖利罪判刑2年8月，褫奪公權2年。

圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片
圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片

臨檢 公務員 酒駕

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