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老婆和合夥人上摩鐵「談公事」 警察怒告獲賠40萬元

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

一名警察指控妻子三度和男性合夥人到五星級酒店、汽車旅館嘿咻，還在家中垃圾桶發現沾有精液的衛生紙及護墊，憤而提告向「小王」求償，台北地方法院認為男性合夥人侵害配偶權，判賠40萬元，可上訴。

警察提告主張，妻子因為工作關係，認識任職保險公司的男子，兩人也合夥經營公司，未料男性合夥人去年3月至4月間三度帶妻子到酒店、汽車旅館，且妻子前兩次返家後，他也在垃圾桶內發現沾有精液的衛生紙和護墊。

他第三次發現妻子和合夥人到汽車旅館，便協同警方到場，合夥人原本想以600萬元和解，也簽發本票作為擔保，但之後合夥人不願意簽和解書，撕毀本票後離開，因此他提告要求合夥人賠償200萬元。

男性合夥人抗辯，他和女方因為事業往來而認識，進而投資、合夥經營公司，兩人只是朋友和事業上夥伴，沒有特殊情誼，他和女方到汽車旅館只為了洽談事業、吃東西，沒有發生性行為

法官認為，雖男性合夥人也抗辯不知道女方已婚，但兩人是合夥關係，在事業上有高度信賴關係，且合作多時，怎麼可能不知道女方家庭狀況和背景，就貿然投資大筆金錢。

判決指出，男性合夥人若有事要和女方商談，飯店也設有商務中心、也設有商務中心、餐廳，但合夥人卻捨此不為，反而一個月內和女方密集到汽車旅館3次，且合夥人本身也已婚，更應避嫌，因此判合夥人應賠償40萬元。

示意圖／ingimage
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男性 汽車旅館 性行為 外遇

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