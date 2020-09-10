歸化台灣籍伊朗人涉違反資恐防制法 20萬交保

歸化台灣籍伊朗人呂姓男子在台成立貿易公司，涉嫌與妻子資助法務部指定制裁的伊朗某團體，違反資恐防制法，昨天遭檢調搜索，檢方複訊後，2人分別以20萬及10萬元交保。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天表示，調查局嘉義市調查站日前接獲檢舉，指已歸化台灣籍的伊朗人呂姓男子涉嫌違反資恐防制法，即與嘉義地檢署組成專案小組偵辦。

經調查，呂男與呂姓女子為夫妻關係，呂男於10年前來台灣，明知伊朗某團體為法務部指定制裁的個人、法人或團體，不得直接或間接為其收集或提供財物或財產上利益。

呂男與妻子在嘉義市成立貿易公司，再以商業貿易名義，自伊朗進口瀝青等原物料售予台灣的廠商後，將販售所得財物，以不明方式匯給被法務部指定制裁的伊朗團體。

專案小組昨天持搜索票至呂男等人住處執行搜索，扣得相關事證，並傳喚被告呂男、呂女及相關證人共7人到案。

承辦檢察官張建強訊問被告呂男、呂女夫婦及相關證人後，認為被告呂男、呂女2人涉嫌違反資恐防制法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，檢方諭令呂男以新台幣20萬元、被告呂女以10萬元交保。