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維冠倒塌案犯罪補償金判賠7千多萬元 南檢上訴遭駁回
台南維冠大樓2016年因南台大地震倒塌，造成115人死亡，台南地檢署代位求償，提出償還犯罪被害補償金8356萬多元，一審判建商林明輝等5人賠償7536萬多元。台南地檢署不服上訴，台南高分院上午宣判，駁回上訴。
一審台南地院指出，建商林明輝、監造張魁寶、建築師鄭進貴、設計部經理洪仙汗、大合鑽探技師鄭東旭等5人應連帶給付7536萬1186元及法定利息。法官認定，林明輝等5人各有過失，成為引發維冠大樓倒塌，或維冠大樓倒塌後使房屋損壞加速、加劇及傷亡增加的原因，造成死亡或傷害與維冠大樓倒塌毀損的結果，5人過失行為與維冠大樓倒塌毀損及住戶傷亡具有相當因果關係，應負連帶損害賠償責任。
台南地院指出，檢方求償8356萬多元當中，包括820萬元「精神慰撫金」的請求，但依法依犯罪被害人保護法中規定，精神慰撫金不得讓與，因此，扣除820萬元，判准7536萬多元。檢方不服上訴。
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