搭公車不戴口罩錯了嗎？失控老婦大鬧、怒槓波麗士

新冠肺炎防疫期間，中央流行疫情指揮中心指示，搭乘大眾運輸交通工具必須戴口罩；然而，疫情稍緩解時，高雄市陳姓老婦搭301號公車，自顧自拉下口罩與旁人聊天，不滿遭司機廣播勸阻便沿路痛罵，公車將她直送派出所，沒想到她索性大鬧，對員警「手來腳來」。橋頭地院依妨害公務等罪，判她應執行拘役70日，得易科罰金，可上訴。

78歲陳姓老婦在今年4月29日上午10點左右，從高雄市左營翠峰路上車，卻沒戴口罩，公車蔡姓司機好意提醒，防疫期間要戴口罩才能上車。陳婦起先不願配合、打算強行上車，司機只好又廣播請她配合戴口罩，車上乘客也出言規勸她，她才心不甘情不願拉上口罩。

沒想到才戴沒多久，陳婦又拉下口罩與身旁乘客攀談聊天。公車司機在博愛三路、文自路口站牌處停等時，再度出言規勸陳婦配合防疫，陳婦惱羞成怒，瘋狂飆國罵。司機不甘受辱，立刻打電話報警，直接將整車人載往文自派出所。

值班警員上車處理，要求陳婦配合戴口罩，陳婦還遷怒、指著員警痛罵，「你貪汙拿司機的錢」、「混蛋」，直拿雨傘戳警員左大腿、左胸；另名值班警員準備將陳婦依現行犯上銬，陳婦拒絕上銬、索性出手推倒員警，叫囂「王八蛋、會死在外面、有報應」，頻頻出腳踹警員。

警方依妨害公務、公然侮辱罪現行犯，將陳婦移送橋頭地檢署；然而，陳婦再三否認辱罵司機，也急撇「沒有攻擊警員、沒有跟司機吵架」，強辯說，不知道來者是警員。但人證、監視器畫面物證確鑿，檢審認定陳婦確實犯妨害公務、公然侮辱罪。