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遠航張綱維羈押中欠9600萬 台北分署拍賣飛機還財國庫

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

圖／台北分署提供
圖／台北分署提供
遠東航空去年12月停飛，董事長張綱維因掏空資產被訴，目前羈押；遠東航空還積欠勞健保、房屋稅等9600萬元未繳，行政執行署台北分署預訂下月6日拍賣遠航編號B-28017的MD型飛機，底價672萬元，買家可通訊投標。

其實，行政執行署不是第一次賣飛機，台北分署曾拍賣中興航空名下「霍克（Hawker）」400XP型飛機，底價1億1000萬元，無法拍定；另，台北分署賣過中興航空的直升機，鑑價6600萬元最後以478萬元拍出。

遠航積欠的稅費繁多，除了牌照稅、房屋稅、勞健保費、勞基法罰鍰，還欠國家出境航空旅客機場服務費共9600萬元，台北分署今年5月查扣遠航900萬元抵償，再安排拍賣飛機「還財國庫」。

這架編號B-28017的飛機最低拍賣價為672萬元，它自今年3月31日即起處於無人維護狀態，目前停放在台北松山機場機棚外，鑑價報告指，飛機原本作短途運輸使用，其發動機序號P709726在2019年進行一次工廠訪問。

遠東航空董事長張綱維。圖／報系資料照
遠東航空董事長張綱維。圖／報系資料照

遠東航空 遠航

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