聽新聞
test
0:00 / 0:00
遠航張綱維羈押中欠9600萬 台北分署拍賣飛機還財國庫
遠東航空去年12月停飛，董事長張綱維因掏空資產被訴，目前羈押；遠東航空還積欠勞健保、房屋稅等9600萬元未繳，行政執行署台北分署預訂下月6日拍賣遠航編號B-28017的MD型飛機，底價672萬元，買家可通訊投標。
其實，行政執行署不是第一次賣飛機，台北分署曾拍賣中興航空名下「霍克（Hawker）」400XP型飛機，底價1億1000萬元，無法拍定；另，台北分署賣過中興航空的直升機，鑑價6600萬元最後以478萬元拍出。
遠航積欠的稅費繁多，除了牌照稅、房屋稅、勞健保費、勞基法罰鍰，還欠國家出境航空旅客機場服務費共9600萬元，台北分署今年5月查扣遠航900萬元抵償，再安排拍賣飛機「還財國庫」。
這架編號B-28017的飛機最低拍賣價為672萬元，它自今年3月31日即起處於無人維護狀態，目前停放在台北松山機場機棚外，鑑價報告指，飛機原本作短途運輸使用，其發動機序號P709726在2019年進行一次工廠訪問。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言