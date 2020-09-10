侵占管委會118萬公款 桃園龜山陸光里長判刑確定遭解職

桃園市龜山區陸光里長滕韋宏7年前擔任新北市某社區管委會總幹事任內，因侵佔118萬元管理費，日前經台灣高等法院判刑確定，其中1個業務侵占罪判有期徒刑8月，得入監執行，龜山區公所9月初收到判決，依照地方自治法予以滕解職，並函請桃園市選舉委員會擇期安排陸光里長補選。

滕韋宏表示，高院判決確定，有部分得易科、部分不得易科，導致他可能面臨解職問題，但已向法院聲請再審做權利救濟；他也說，這是他當選里長前的案子，上任至今1年9個多月服務地方，但仍感有愧於里民期望，不過自己服務的熱忱不會因解職就結束。

龜山區公所指出，依據地方自治法，公職人員被判處有期徒刑確定，不得易科罰金、沒有緩刑者，在法院判決確定日就予以解職，滕韋宏經高等法院判刑確定，其中有1項業務侵占罪判有期徒刑8月，經過研議也和民政局確認，昨天已通知滕予以解職。

龜山區公所說，因高等法院7月29日宣判，按理當時滕就已經不具有公職人員身分，因判決書9月初方送達公所，其中1個月內滕仍有領里長事務費，但因並非個人所得，這期間內他也有推行里民業務，會在研議是否有追討回的必要，同時也函交選委會訂定日期，將擇期舉辦陸光里里長補選。

檢方調查，滕2013年1月至2016年3月間，受僱新北市某社區管委會總幹事，負責社區保全、維修及收取社區管理費等職務，卻偽造佯稱經管委會同意每月支付他服務費8萬8000元、不實合約聘書，擅自用高姓主委印章，以此虛偽表彰其薪資為每月8萬8000元。

檢方還發現，滕任內接續提領管委會銀行存款60萬元、每月和住戶收取費用等，未依規定存進戶頭並侵佔入己，總共侵佔管理費118萬9000多元，偵結依偽造文書、業務侵佔罪嫌起訴他。