女友騎車不穩 男子酒後「代駕」後座騎車判刑2個月

基隆市石姓男子酒後由女友騎車載他回家，途中因女友騎車不穩，坐在後座的石男貼著女友，伸長雙手握住機車把手騎車，遇警攔檢觸法。基隆地方法院審理後，認定石男犯行，判刑2個月，易科罰金6萬元；審酌石男無前科，且有悔悟之心等情狀，宣告緩刑2年。

判決指出，石男今年7月24日午夜到暖暖區碇內街友人住處喝啤酒，喝到7月25日凌晨3點多，石男告別友人時，知道有喝酒，且體內酒精作用還未消退，所以由她的蔡姓女友騎機車上路。

蔡女騎機車載石男騎到南榮路、愛三路口時，因為蔡女騎車不穩，改由坐在後座的石男，將雙手自蔡女身後往前伸，握住機車把手騎了200多公尺，騎到愛三路98巷口時遇到警方攔檢。

員警發現石男身上有酒味，當場實施酒測，測得呼氣酒精濃度值達每公升0.25毫克，將他帶回偵詢後，依共公危險罪嫌送辦。基隆地檢署檢察官偵結認定犯行，向基隆地院聲請簡易判決處刑。

法院指出，石男在警詢、檢察官偵訊時均坦承酒後駕車，並與蔡女證述情節大致相符，加上有基隆市警察局舉發違反道路交通管理事件通知單、石男酒精測定紀錄表、蒐證照片、保管單、財團法人台灣電子檢驗中心呼氣酒精分析儀檢定合格證書等物證，認定犯行。