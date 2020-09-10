聽新聞
test
0:00 / 0:00
老婆抱怨、先生沈默 法院排4度諮商仍挽回不了7年婚姻
桃園1名人妻控訴長期遭老公家暴，曾被連毆她20幾拳、砸爛辦公室，對方還重踩油門揚言「全家一起死」，受不了他的極度專制訴請離婚，先生則不願表示意見；法院替雙方安排4次婚姻諮詢，但2人各持己見，老婆仍質疑抱怨、老公則沈默以對，院方認為難回復婚姻關係，判准離婚，可上訴。
妻子控訴，和先生結婚7年多對方情緒不佳，會突然強要求行房，萬一拒絕就會遭痛毆，還曾經一連被打20幾拳，導致頭臉全是瘀青，去年7月雙方談離婚時因意見不合，對方就拿棍棒砸爛她辦公室。
妻子表示，後來想和先生解釋言語誤會，老公突然情緒失控重踩油門超速行駛，還揚言「全家一起去死一死好了」，最後將她和年幼孩子丟包馬路邊離去，並無端懷疑她外遇、半夜偷看手機、沒收鑰匙、把手機扔進魚池。
她還說，受不了提告離婚後，先生收到開庭通知又朝她大罵「妳給我馬上撤銷！」還不停貶低她人格，稱「跟人鬼混」、「和其他男人睡在一起」等語，自己實在受不了對方極度專制、干涉生活隱私作為，長期被當發洩情緒、施暴的對象，對婚姻感到絕望更身心俱疲，請求離婚。
對此，先生則說，對妻子的主張不予答辯，也不回答有無她主張的情形，不同意離婚；法院查，妻子控訴被言語、肢體暴力等，雖有提出受傷照片及報案紀錄、行車紀錄器佐證，但僅能顯示是夫妻偶而失和、衝突，無法認定老公長期施暴。
法院替2人安排婚姻諮商，盼能解決婚姻困境，但經過4次晤談，彼此對於目前關係仍有很大歧見，終未見成效，法院審酌，夫妻雙方經調解、4次婚姻諮商都無法化解嫌隙，妻子持續質疑、抱怨對方，先生則選擇沈默以對，彼此無法理性溝通，難期待回復正常夫妻關係，判准2人離婚。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言