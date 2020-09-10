老婆抱怨、先生沈默 法院排4度諮商仍挽回不了7年婚姻

桃園1名人妻控訴長期遭老公家暴，曾被連毆她20幾拳、砸爛辦公室，對方還重踩油門揚言「全家一起死」，受不了他的極度專制訴請離婚，先生則不願表示意見；法院替雙方安排4次婚姻諮詢，但2人各持己見，老婆仍質疑抱怨、老公則沈默以對，院方認為難回復婚姻關係，判准離婚，可上訴。

妻子控訴，和先生結婚7年多對方情緒不佳，會突然強要求行房，萬一拒絕就會遭痛毆，還曾經一連被打20幾拳，導致頭臉全是瘀青，去年7月雙方談離婚時因意見不合，對方就拿棍棒砸爛她辦公室。

妻子表示，後來想和先生解釋言語誤會，老公突然情緒失控重踩油門超速行駛，還揚言「全家一起去死一死好了」，最後將她和年幼孩子丟包馬路邊離去，並無端懷疑她外遇、半夜偷看手機、沒收鑰匙、把手機扔進魚池。

她還說，受不了提告離婚後，先生收到開庭通知又朝她大罵「妳給我馬上撤銷！」還不停貶低她人格，稱「跟人鬼混」、「和其他男人睡在一起」等語，自己實在受不了對方極度專制、干涉生活隱私作為，長期被當發洩情緒、施暴的對象，對婚姻感到絕望更身心俱疲，請求離婚。

對此，先生則說，對妻子的主張不予答辯，也不回答有無她主張的情形，不同意離婚；法院查，妻子控訴被言語、肢體暴力等，雖有提出受傷照片及報案紀錄、行車紀錄器佐證，但僅能顯示是夫妻偶而失和、衝突，無法認定老公長期施暴。