關注環境議題「大潭藻礁律師團」獲北律優秀公益律師獎

台北律師公會今舉辦律師節晚會，「109年台北律師公會優秀公益律師」團體獎頒給長期關注環境議題的「大潭藻礁律師團」，由於他們不放棄任何搶救藻礁的希望，為環保護環境永不妥協的精神，值得肯定，以鼓勵更多律師同道加入。

台灣中油在桃園觀塘興建「第三天然氣接收站」，為避免環境衝擊大潭藻礁及當地海洋生物，「大潭藻礁律師團」成員陳憲政、蔡雅瀅、張譽尹、蔡宗剑、胡智皓、許嘉容、吳達彥長期協助「搶救大潭藻礁行動聯盟」向政府展開抗爭。

蔡雅瀅在2007年左右剛成為律師時，因參與北律環境法委員會舉辦的「揭開千年藻礁神秘面紗」午間小品及實地踏查活動，加入北律環境法委員會海岸生態小組，協助台灣蠻野心足生態協會等8個民間團體，共同提報藻礁為自然地景申請案，並因而認識其他關心環境權保障的律師，與張譽尹等人共同籌備、發起環境法律人協會，後來至台灣蠻野心足生態協會任職。

其後，政府雖未依民間申請依文化資產保存法將藻礁劃入自然地景，但在民間一再要求保護藻礁的壓力下，依野生動物保護法劃設觀新藻礁野生動物保護區。

然政府無視大潭海象條件惡劣，勉強設站，不利天然氣穩定供應；且海岸管理法第1條明定確保自然海岸零損失；非都市土地開發審議作業規範第11編第4條第2款，限制申請填海造地開發，不得位於保護區及其外5公里範圍等規定，決定在緊鄰觀新藻礁野生動物保護區的大潭藻礁興建第三天然氣接收站。

為搶救大潭藻礁，蔡雅瀅與陳憲政協助居民及團體，分別依文化資產保存法、野生動物保育法、海岸管理法請求指定自然地景、自然紀念物、劃設野生動物保護區、一級海岸保護區，並積極參與相關環評、區域計畫審查、海岸利用許可審查程序。

就發現保育類野生動物柴山多杯孔珊瑚及台灣白海豚等新事證，依行政程序法第128條就歷次環評處分，提出程序再開的訴願、行政訴訟；和撤銷海岸利用許可的訴願、行政訴訟。

就中油工作船造成柴山多杯孔珊瑚死傷事件；依野生動物保育法提出刑事告發和就該事件破壞0.58公頃大面積藻礁部分；依環境影響評估法提出公民訴訟告知；並就行政機關處理過程的疏失，向監察院提出陳訴書。陳憲政因長期無私投入藻礁保育，被推舉成為台灣蠻野心足生態協會理事長。

環境法律人協會理事長張譽尹，亦投入相關環評程序，積極表達意見，並邀集許嘉容及北律曾經資助過的「環境律師培訓課程」學員蔡宗釗、胡智皓、吳達彥等人加入藻礁律師團，協助居民就藻礁相關環差、環現差、因應對策等處分，提出訴願、行政訴訟及停止執行；和就相關海岸利用許可及填海造地許可提出訴願、行政訴訟。