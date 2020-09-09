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檢察官與業者不當接觸？蔡清祥：調查後決定是否議處

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

監察院上月彈劾前公務員懲戒委員會委員長石木欽後，今對於有司法官與佳和集團董事長翁茂鍾不當接觸作成調查報告，指檢察官出身的前監委方萬富、法務部參事羅榮乾，檢察官曲鴻煜也與鍾有關，法務部長蔡清祥說，涉案現職檢察官會由相關單位調查，再決定是否議處。

監委王美玉、高涌誠今天指出，石木欽長期涉嫌在翁茂鍾訴訟案件審理期間提供法律意見，調查發現，有眾多司法人員捲入，包括前檢察長方萬富、檢察官曲鴻煜、羅榮乾，傷害司法形象，要求行政院和司法院就台北地檢署辦案的全部扣押物徹底調查、依法查處。

由於調查報告公布的方萬富、曲鴻煜、羅榮乾3人是前、現任檢察官，法務部長今天晚間於參加台北律師公會舉辦的活動時，作上述表示。

法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影

檢察官 司法院 法務部

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