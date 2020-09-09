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用LINE說話將被監聽？科技偵查法上網「試水溫」

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

歹徒以LINE等網路電話通話，不能監控，常是犯罪偵查死角，法務部研擬科技偵查法草案，賦予檢警調法源依據，可針對通訊軟體施以監聽聲音、甚至監看文字，草案上網公告「試水溫」，如形成民意共識，將再確認法條送交行政院審查。

基層檢警調盼新法早日上路，可為辦案助一臂之力，也有法界人士認為法律有侵權疑慮；法務部長蔡清祥昨天說，希望外界不要對科技偵查法作負面解讀，法案到完成立法還有充足的時間，歡迎各界隨時提供意見。

海巡署士官長王育洋利用GPS查緝私菸被控妨害秘密，判拘役50日，緩刑2年，檢察總長兩度聲請非常上訴被駁回，催生科技偵查法；官員說，監控網路電話屬對秘密通訊、隱私權的干預，法律施行前，草案列舉的科技設備所蒐證事項，仍不具證據能力。

依草擬的科技偵查法，准許檢警調以「植入程式」方式對通訊軟體實施通訊監察，但需由檢察官向法院聲請，如經裁准，目前主流通訊軟體如LINE、FB、IG、Skype都將囊括在內，但辦案程式如何取得？執法面檢察官可能仰賴調查局、刑事警察局的資源。

目前檢警調依通訊監察法可施以監聽者，為傳統電話，有心犯罪人士避開傳統模式通聯，早習以為常，不但增生犯罪黑數，也輕易躲過偵緝，未來如監聽網路電話有法律授權，刑事犯罪偵查成效會有所改觀。

科技偵查法准許的科技手段有數種，以空拍機蒐證警調可自行運用，但超過卅天需向檢察官核備獲同意才能繼續；以GPS蒐證以檢察官許可為原則，偵查逾2個月，需向法院聲請延長；從屋外對屋內的監視錄影，限於蒐證中度犯罪或重度犯罪，要經法院核准。

官員說，日前發生轟動社會的保全經理羅育祥誘拐少女案，羅嫌在新竹縣竹東鎮透天別墅特製密室夾層，動機待查，如辦案人員在屋外啟動熱顯像設備，可能會發現屋內別有洞天，而同樣偵查技術可用在製毒工廠案上，從屋外探察屋內是否有人？是否有犯罪在發生？

北部檢察官說，對於隱藏性犯罪的查緝，未授予辦案人員權力一切就等於「零」；科技偵查法讓偵查機關科技辦案有法依循，達到追訴犯罪的目的，法案上路可能會有阻力，「但要求檢警調辦大案不能不給他們武器。」

法務部長蔡清祥今天說「不要對科技偵查法作負面解讀」。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥今天說「不要對科技偵查法作負面解讀」。記者王聖藜／攝影

檢察官 法務部 空拍機

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