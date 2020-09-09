大城鄉長涉向太陽能電纜廠商恐嚇索賄 檢方聲押獲准

彰化地檢署日前偵辦化縣大城鄉代表會主席王宏銘涉嫌透過白手套向太陽能輸電管排及電纜管路工程公司恐嚇索賄，再發動第四波調查，發現大城鄉長蔡鴻喜也涉嫌以核發路權為由向廠商索賄，將蔡鴻喜等人拘提到案，經訊後依違反貪汙治罪條例向彰化地方法院聲請羈押禁見獲准。

彰化地檢署昨天指揮法務部廉政署中調組、彰化縣調查站等兵分多路發動第四波搜索調查，將蔡鴻喜等拘提或提解在押涉案人共11人到案，並向金融機構調取可疑金流資料比對。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，調查後發現蔡鴻喜疑利用公所核准道路挖掘許可路權權責，自2019年1月至今年5月，透過共犯李男、黃男向轄區內施作輸送太陽能發電電力至變電所電纜管路工程廠商黃姓負責人索賄3次，分別索賄賄180萬、120萬、50萬。

檢方在第三次搜索偵辦時就已將索賄共犯黃男、李男及黃姓廠商向法院聲請羈押禁見獲准，昨天第四波搜索調查後，認為蔡鴻喜涉有違反貪汙治罪條例第4條第1項第5款、第5條第1項第3款之收受賄賂等罪嫌，且有逃亡、勾串證人及滅證之虞，今日向法院聲請羈押禁見，並於傍晚法院准押。