監委要查石木欽案外案 司法院：其他法官不移送監察院

監察院調查前公務員懲戒委員會委員長石木欽案，發現眾多司法檢調高層接受富商翁茂鍾不當飲宴、球敘或買股，監院將給行政、司法機關兩個月清查，若不作為，會調卷全面調查；司法院今回應，去年已根據檢方資料進行行政調查，查無法官買股，僅有部分法官參與飲宴或球敘，但大多都超過懲戒權行使期間，故不移送監院。

司法院指出，2019年8月已根據最高檢察署資料展開調查，約詢退休法官顏南全後，認定顏南全2001年至2008年多次參與翁茂鍾餐敘，違反法官守則、法官社交及理財自律事項規定，但考量顏南全參加不當飲宴，已超過公務員懲戒法規定10年的懲戒權行使期間，因此不移送監察院。

司法院表示，另約詢優遇法官謝家鶴、懲戒法院法官洪佳濱、最高法院法官洪昌宏等人，再核對最高檢察署資料、翁茂鍾記事本，也認定他們2002年至2010年間確實參加有翁茂鍾在場的球敘和餐宴，但大多只參加一次，且他們也非翁茂鍾案件的承審法官，即使有違反法院組織法「言行不檢」的疑慮，但他們參加飲宴結束日期，也已經超過公務人員行政懲處權行使期間，不移送監察院。