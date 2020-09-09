聽新聞
test
0:00 / 0:00
監委要查石木欽案外案 司法院：其他法官不移送監察院
監察院調查前公務員懲戒委員會委員長石木欽案，發現眾多司法檢調高層接受富商翁茂鍾不當飲宴、球敘或買股，監院將給行政、司法機關兩個月清查，若不作為，會調卷全面調查；司法院今回應，去年已根據檢方資料進行行政調查，查無法官買股，僅有部分法官參與飲宴或球敘，但大多都超過懲戒權行使期間，故不移送監院。
司法院指出，2019年8月已根據最高檢察署資料展開調查，約詢退休法官顏南全後，認定顏南全2001年至2008年多次參與翁茂鍾餐敘，違反法官守則、法官社交及理財自律事項規定，但考量顏南全參加不當飲宴，已超過公務員懲戒法規定10年的懲戒權行使期間，因此不移送監察院。
司法院表示，另約詢優遇法官謝家鶴、懲戒法院法官洪佳濱、最高法院法官洪昌宏等人，再核對最高檢察署資料、翁茂鍾記事本，也認定他們2002年至2010年間確實參加有翁茂鍾在場的球敘和餐宴，但大多只參加一次，且他們也非翁茂鍾案件的承審法官，即使有違反法院組織法「言行不檢」的疑慮，但他們參加飲宴結束日期，也已經超過公務人員行政懲處權行使期間，不移送監察院。
司法院指出，未來將收到監察院正式調查報告後，將視報告內容再進一步調查和處理；司法院強調，司法公信力關乎人民信賴，司法廉潔正直是獲取人民信賴的基礎，司法院會以最高道德標準要求司法人員操守，若有違法犯紀行為，將採零容忍立場徹底清查，不因職務高低而有差別待遇，司法院也會嚴肅面對此案，公正處理，維護司法公平正義形象。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言