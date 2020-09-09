大同因「驚世股東會」不得自辦股務 聲請停止執行遭駁

大同公司今年6月「驚世股東會」後，遭金管會認定違反公發公司股務處理準則相關規定，命令不得再自行辦理股務事務。大同不服，聲請停止執行，台北高等行政法院認為原處分的執行對大同損害未達難於回復的程度，今裁定駁回，可抗告。

金管會表示，大同公司6月30日召開股東常會，在股東及徵求人報到時，未發給部分股東及徵求人表決權票與選舉票，以及逕自認定50%以上股份無表決權等行為，嚴重影響股東權益的行使，並與公司治理、股東行動主義有違。

事發後，金管會立刻請集保結算所查核，查核結果發現前述行為已違反公開發行股票公司股務處理準則第3條第3項及第6條第2項規定，依證交法第39條規定，對大同作出糾正處分，限大同兩個月內為由其他代辦股務機構辦理股務事務。

此外，並於期限屆滿次日起，不得再自行辦理股務。大同不服原處分，向行政院提起訴願，並向法院聲請停止執行。合議庭表示，糾正處分是為行政監理的目的所為的管制性不利益處分，兩個函文都是行政處分，得成為聲請停止執行的對象。

關於原處分合法性的本案爭執事項，有待當事人於本案訴訟主張、辯論，尚難逕認原處分違法。但經概略審查大同主張，其本案訴訟未達明顯無勝訴可能或勝訴機會渺茫的程度，故仍有審認是否符合停止執行要件而提供其暫時權利保護的必要。

合議庭指出，原處分已送達大同，大同也已向受理訴願機關申請原處分停止執行。大同自9月16日起就不能再自行辦理股務。但金管會或受理訴願機關迄今未就停止執行申請為准駁，已有非即時由行政法院處理，難以救濟的急迫情事。

原處分的執行固然可能使大同無法於下一次股東會中，再次實施拒發表決票及選舉票的作法，有董事變更的可能性。但經濟部已於今年8月12日核准欣同投資顧問公司、新大同投資顧問公司自行召集聲請人股東臨時會。

兩公司也已委託康和綜合證券公司股務代理部辦理今年10月21日股東臨時會的股務。因此，縱使原處分停止執行，大同仍不得自辦上述股東臨時會的相關股務。是故，如果大同董事於今年10月21日股東臨時會後變更，與原處分也無相當因果關係。

況且，即使該次股東臨時會的股務代辦機構就是否排除部分股東表決權及選舉權的見解有誤，導致股東會決議違法，大同事後仍可透過民事裁判確認，也沒有不能回復原狀的問題，因此認定不符合行政訴訟法第116條第3項所定要件，應予駁回。