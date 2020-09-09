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先挺犯罪再送懲戒？「斬手案」中新北警局的切割刀

被指與翁茂鍾不當接觸 前調查局處長秦台生喊冤

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

監察院調查公懲會前委員長石木欽案，直指多位司法界高層涉與翁茂鍾有不當接觸，被點名的前調查局經濟犯罪防制處長秦台生喊冤說，早民國80幾年當兵候就與翁茂鍾認識，他分發台北市調查處期間，翁茂鍾曾找他認股，他確實有認5張，但都是依公定價認購，後來還賠錢賣出，那時翁茂鍾未涉刑案，大家只是當兵同袍，何來不當飲宴或接觸？

秦台生指出，民國87年間，他在台北市調查處機動站服務，翁茂鍾旗下的「佳合」公司因要辦理現金增資，找了很多人認股，他是其中之一，但所謂認股，「是依照市場上的公定價認購，賺或賠看個人運氣」，不是外傳的便宜買進，高價賣出獲利，相關指涉與事實有很大出入。

秦台生表示，他當兵時在湖口裝甲旅，跟翁茂鍾都是營部連的弟兄，兩人因當兵結緣，退伍後仍保持聯繫，他考上調查局後，在民國90幾年間，陸續於台北處、台北縣站（現為新北處）、北機組服務，由於調查局辦案需要案源或情資，所以翁茂鍾找吃飯，他有時會去，餐會上翁茂鍾有提及案子的事，但他不記得曾處理過翁茂鍾的案件，所以也只是聽聽翁茂鍾抱怨，沒有被關說。

秦台生喊冤說，他在101年升任調查局經濟犯罪防制處長，偶爾還會與翁茂鍾餐敘，但那時翁茂鍾的案子早已結案，20多前認購的股票，老早就認賠殺出，監察院指稱他與翁茂鍾有不當接觸，甚至從中獲利，「完全是時空錯置，根本沒這回事。」

前調查局經濟犯罪防制處長秦台生。報系資料照
前調查局經濟犯罪防制處長秦台生。報系資料照

北市 監察院

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