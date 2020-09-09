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先挺犯罪再送懲戒？「斬手案」中新北警局的切割刀

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老母接到電話要求30萬元才放人 警抓2嫌才知兒子是導演

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

胡姓男子被控涉嫌將柯男強行推出車內，再向柯母要求代還30萬元賭債才放人，柯母報案。胡指示林出面取款時見員警追捕，開車衝撞偵防車，兩人分被警方依妨害自由、妨害公務罪送辦。檢方偵辦時查出柯男「自導自演」，透過胡、林向媽媽要錢，林開車衝撞對方時不知偵防車，兩案都處分不起訴；另涉詐欺取財未遂部分簽分偵辦。

警方移送指出，胡男向柯男索討30萬元借款，與林男謀議後，今年1月8日晚上7點多，由胡駕車在基金一路一家便利商店前，將柯強推進車內限制行動，載往消防局安樂分隊對面與林會合。

當天晚上10點多，胡男用柯的手機聯繋柯母，要求代還借款。雙方協議後，柯母同意先還15萬元，並約定在麥金路燦坤門市交錢。胡指示林在9日凌晨近1點前往取款，停車後員警上前抓人，林駕車逃逸，途中衝撞警用偵防車，造成偵防車前、後保險桿等處受損，林當場被捕，警詢後送辦。

檢方偵訊時，胡、林否認犯行，胡男辯稱，他與柯男是舊識，案發當天到超商買東西遇到，柯對他說急需用錢，問他能否協助向他的家人要錢。聽過柯的提議後曾反問是否妥當，柯說可先測試看看。

柯後來坐上胡的車，兩人在車內策劃方案，接著由柯打電話給柯母，先說幾句話，再由胡接過電話說，柯欠他賭債30萬元，問柯母要如何處理？並說看到錢才放人。雙方談妥後，胡聯繫林幫他收賭債，結果林來電說出事了，並聽到敲打聲，電話隨即掛斷。不久又接到林來電說被捕，他就自行投案。

林男辯稱，接到胡來電要求幫忙，但沒說什麼事，與胡會合時看到柯在胡車內。他不認識柯，當時胡、柯有說有笑，柯的行動未受限制。

胡要他去收取欠款，他開車到燦坤門市等待，結果被2台車輛包夾。他誤以為是對方找來的人，想開車逃離現場，才衝撞兩車。後來見對方持警棍砸車窗，又看見有人穿刑警背心，就未再反抗。

檢方指出，本案純為柯男為向家人詐騙款項，與胡共謀詐騙，並由不知情的林男出面取款。胡、林並未剝奪柯男行動自由。柯母接獲胡要求支付30萬元來電後即報案，警方埋伏見林駕車出現前後包夾，因偵防車與一般民眾駕駛車輛相同，採信林男不知圍捕者是警察、警車辯詞，兩人妨害自由、妨害公務罪嫌不足，處分不起訴。

柯男涉自導自演被債主限制行動，向家人索討30萬元，林男出面取款時見員警追捕，開車衝撞偵防車。警方依妨害自由、妨害公務罪送辦，檢方偵結，以罪嫌不足處分不起訴。記者邱瑞杰／翻攝
柯男涉自導自演被債主限制行動，向家人索討30萬元，林男出面取款時見員警追捕，開車衝撞偵防車。警方依妨害自由、妨害公務罪送辦，檢方偵結，以罪嫌不足處分不起訴。記者邱瑞杰／翻攝

妨害公務 詐騙 警察

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