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國家安全案定罪刑度低 台灣高檢署憂恐危及國安

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台灣高檢署統計資料指出，國安案件定罪率高達99.3%，但依國家安全法、國家機秘保護法起訴的案件，大部分刑度在6月以下，屬輕刑度；台灣高檢署檢察長邢泰釗今天說，情重法輕會造成國家安全有被危害的可能。

邢泰釗表示，大陸有多個對台灣滲透的機關，包括中央軍委總參謀部吸收台灣空軍退役軍官向空軍作戰司令部滲透，軍備局計評處則吸收軍火商，另有中共國安人員吸收調查局退休人員及軍情局退休人員。

邢泰釗指出，違反國安案件被輕判，情重法輕的現象會危及國家安全，他說，洩漏漢光演習訊息這麼重要機密，卻只判6個月以下的有期徒刑，高檢署除要求檢察官嚴辦國家安全有關案件，另呼籲重視缺漏。

台灣高檢署提數據指出，2015年到2019年全國地檢署偵結起訴違反國安法案人數有222人，2020年7月為止被判決有罪的有137人，有1人被判無罪，有81名被告還在審理中，國安有關案件的定罪率為99.3%。

單純以罪名分類，數據顯示，全國地檢署2015年到2020年8月起訴違反國安法案件被告176人，有104人判刑在有期徒刑6月以下，有53名被告判拘役刑；另，地檢署偵辦違反國家機密保護法案件起訴6人，2人判刑在6月以下，有4人只判到拘役刑。

台灣高檢署檢察長邢泰釗。記者王聖藜/攝影
台灣高檢署檢察長邢泰釗。記者王聖藜/攝影

國安法 邢泰釗 漢光演習

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