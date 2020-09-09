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三溫暖近距離槍殺泊車組長 槍手二審仍判無期徒刑

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

男子黃坤仁去年6月在台北市天龍三溫暖外，近距離持槍射擊黃姓泊車組長，導致黃頭部中彈死亡，士林地方法院一審判無期徒刑，褫奪公權終身，案件上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，仍判黃坤仁無期徒刑，可上訴。

判決指出，黃坤仁（52歲）去年6月16日喝完高梁酒後，晚間10點搭計程車到天龍三溫暖，因酒後步伐不穩，黃姓泊車組長上前攙扶，黃坤仁不滿肢體接觸，先亮槍指向泊車組長後，失去平衡跌倒在地，黃姓泊車組長趁機求助，未料黃坤仁起身追上前近距離開槍，擊中黃姓泊車組長頭部，緊急送醫仍身亡。

黃坤仁否認有殺人犯意，供稱自己當時酒醉沒有意識，不記得在三溫暖外的行為，看到監視器畫面才知曉自己的作為，真的很懊悔。士林地院一審依殺人罪判黃坤仁無期徒刑，褫奪公權終身，另持具有殺傷力改造槍枝部分，判4年2月徒刑，併科15萬元罰金。

案件上訴，高院認為，黃坤仁經心理衡鑑認定為衝動人格，屬於酒後狂燥型，喝酒容易情緒暴躁，黃坤仁明知自身情況，犯案前卻仍大量飲酒，才造成行為控制能力降低，屬自行招致，無法減刑。

高院指出，本案沒有證據證明黃坤仁受人託付寄藏槍彈，另一審漏未認定黃坤仁案發前就取槍近距離指向泊車組長，也未判斷黃坤仁是否受酒精影響，導致行為辨識能力降低，因此撤銷改判。

高院認為，黃坤仁手段凶狠，視人命如草芥，事後為求順利逃脫，還持槍持續比劃，又擊發子彈嚇阻追捕，全然不顧往來民眾安危，目無法紀，行為囂張。

再者，泊車組長遭殺害時已滿61歲，仍克盡己力謀生養家，卻因黃坤仁酒後情緒，無端失去寶貴生命，家屬頓失摯愛親人，痛苦萬分；黃坤仁案發後還認為「我覺得對一個人開槍不一定會造成該人死亡」，犯後也不曾試圖賠償家屬。

高院認為，黃坤仁在獄中接受酒癮戒治治療、心理治療，使再犯風險獲得控制，仍可期待有再社會化可能，另黃坤仁曾因罪入監後假釋，有「怕假釋被撤銷」的心態而安分守己，因此認定刑罰對黃坤仁具有拘束力，有教化、矯正可能性，又他非預謀殺人，而判他無期徒刑。

黃坤仁在三溫暖外近距離持槍射擊黃姓泊車組長致死，二審仍判無期徒刑。圖／聯合報資料照片
黃坤仁在三溫暖外近距離持槍射擊黃姓泊車組長致死，二審仍判無期徒刑。圖／聯合報資料照片

殺人 假釋

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