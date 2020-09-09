桃園男吸毒弒母斷頭二審改判無罪 高檢署不服提起上訴

台灣高等法院二審改判弒母斷頭案被告無罪，台灣高檢署認為判決違反經驗法則及論理法則，今（9日）提起上訴。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

男子梁崇銘前年因吸毒後精神不穩，拿刀砍斷卓姓母親頭顱後拋下12樓。台灣高等法院認定梁行凶時處於卡西酮類物質作用最强期間，導致已欠缺辨識行為能力，應屬不罰，改判無罪。判決出爐後引起軒然大波，不少檢察官直呼無法認同。台灣高檢署認為原判決有諸多違背法令之處，今提起上訴。

檢方發現梁另因一起傷害案被判拘役55天定讞，桃園市衛生局於高院判決下午到高院接梁後，隨即交由桃園地檢署發監執行。據了解，高檢署將於今日下午5時發布新聞稿說明。

35歲的梁男是家中老么，排行第五。2018年10月18日晚間，梁吸毒後精神不穩，拿開山刀、菜刀朝67歲母親猛砍37刀，還砍下母親頭顱拋下樓；鄰居發現後嚇得報警。警詢時，梁胡言亂言，說母親歧視他，又說有人不愛他。

桃園地院認為，梁不知感恩，用極凶殘的方式砍殺生母，惡性重大，品行欠佳。但梁的兩個姊姊希望「不要判死刑」，又根據桃園療養院精神鑑定報告，認定他適用刑法19條「精神障礙」減刑，判梁無期徒刑。

案經上訴，高院審酌法醫研究所、台大醫院精神鑑定，指梁在行凶時是處在卡西酮類物質作用最強期間，欠缺辨識行為能力，改判無罪，並責付桃園市衛生局，要求依精神衛生法妥善處理，以維護社會安全。