快訊

火船上的27萬噸石油:印度洋燒6天「超級油輪」漏油

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園男吸毒弒母斷頭二審改判無罪 高檢署不服提起上訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台灣高等法院二審改判弒母斷頭案被告無罪，台灣高檢署認為判決違反經驗法則及論理法則，今（9日）提起上訴。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
台灣高等法院二審改判弒母斷頭案被告無罪，台灣高檢署認為判決違反經驗法則及論理法則，今（9日）提起上訴。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

男子梁崇銘前年因吸毒後精神不穩，拿刀砍斷卓姓母親頭顱後拋下12樓。台灣高等法院認定梁行凶時處於卡西酮類物質作用最强期間，導致已欠缺辨識行為能力，應屬不罰，改判無罪。判決出爐後引起軒然大波，不少檢察官直呼無法認同。台灣高檢署認為原判決有諸多違背法令之處，今提起上訴。

檢方發現梁另因一起傷害案被判拘役55天定讞，桃園市衛生局於高院判決下午到高院接梁後，隨即交由桃園地檢署發監執行。據了解，高檢署將於今日下午5時發布新聞稿說明。

35歲的梁男是家中老么，排行第五。2018年10月18日晚間，梁吸毒後精神不穩，拿開山刀、菜刀朝67歲母親猛砍37刀，還砍下母親頭顱拋下樓；鄰居發現後嚇得報警。警詢時，梁胡言亂言，說母親歧視他，又說有人不愛他。

桃園地院認為，梁不知感恩，用極凶殘的方式砍殺生母，惡性重大，品行欠佳。但梁的兩個姊姊希望「不要判死刑」，又根據桃園療養院精神鑑定報告，認定他適用刑法19條「精神障礙」減刑，判梁無期徒刑。

案經上訴，高院審酌法醫研究所、台大醫院精神鑑定，指梁在行凶時是處在卡西酮類物質作用最強期間，欠缺辨識行為能力，改判無罪，並責付桃園市衛生局，要求依精神衛生法妥善處理，以維護社會安全。

衛生局 吸毒 台大醫院 台灣高等法院

延伸閱讀

桃園爭設北橫國家風景區 再爭機場旅客服務費挹注

男弒母斷頭案二審逆轉無罪 高檢署提起上訴

【動物冷知識】小動物都萌萌噠？其實鰻魚塞鼻孔、集體吸毒樣樣來

前瞻軌道建設經費腰斬 鄭文燦：桃園軌道基本不受影響

相關新聞

桃園男吸毒弒母斷頭二審改判無罪 高檢署不服提起上訴

男子梁崇銘前年因吸毒後精神不穩，拿刀砍斷卓姓母親頭顱後拋下12樓。台灣高等法院認定梁行凶時處於卡西酮類物質作用最强期間，...

澎湖前議員成萬貫詐領助理費 一審判刑12年

前澎湖縣議員成萬貫在任內涉以父親、弟媳及親家等人名義詐領助理費，澎湖地院今天宣判，成萬貫有期徒刑12年，犯罪所得全數沒入...

抓保育類黑眉錦蛇丟歸仁公所嚇壞人 男子遭判6月獲緩刑

台南市50歲許姓男子不滿公部門服務態度，4月14日上午10時騎機車到歸仁區公所，朝門口丟了兩個網袋，仔細看竟是兩條蛇，嚇...

女兒控父用膠帶纏繞殺母 檢方調查還清白 不起訴處分

新北市一名學校職員，2018年間下班返家，驚見妻子頭、頸部遭膠帶纏繞窒息，緊急想幫忙撥下膠帶，報案送醫後妻子不治身亡。職...

暱稱上網遭罵無恥小人提告 檢以網友不知你是誰不起訴

陳姓男子以暱稱上網在他人臉書留言，吳女以暱稱在陳的留言下方貼文，涉嫌稱陳「無山小路用」、「無恥的小人」，被控公然侮辱。吳...

警「有看劇聽得懂」 韓女飆國罵辱警下場GG

台北市中正一分局警方去年10月偵辦一件詐欺案件時，一名禹姓韓籍女子不配合搜索，以韓語「狗崽子幹」辱罵員警，現場員警出言制...

猥褻判刑1年、強制治療逾9年 檢認「治療不能無限期」

彰化市民盧姓男子，13年前侵入住宅猥褻少女，被依乘機猥褻罪判刑1年，2011年執行完畢後，至台中監獄附設培德醫院強制治療...

6賽鴿被捕勒贖他滙款10元報警逮人 人頭帳戶主被判2月

高雄市劉姓賽鴿主日前訓練賽鴿時，其中6隻賽鴿被擄鴿集團捕捉勒贖，要求匯款到指定帳戶，劉認為付款也無法取回賽鴿，僅匯10元...

已婚殯葬男「開外掛」約砲偷情 小三陷情網代價不小

高雄市一名已婚殯葬男背叛婚姻，掛交友軟體約砲， 頻繁上摩鐵開房間、與女伴發展「超友誼關係」，還調情說「我只有你」、「只有...

吳斯懷「反軍改」坐輪椅出庭：捍衛不溯既往原則

2年多前立法院召開軍人年改公聽會，立委吳斯懷領銜「八百壯士」退伍軍士官號召陳抗，有群眾與警察發生衝突，吳被訴煽惑他人犯罪...

偽造「人口福利部」年金繳費通知詐財未遂 男子遭起訴

北市一名張姓男子去年4月製作13組超商繳費條碼，並佯稱「人口福利部」偽造13張年金繳費通知並投遞鄰居信箱，誘騙民眾依照條...

偷拔wifi數據機Sim卡綁手機小額支付1萬元 房客遭起訴

一名在北市中正區漢口街租屋的蘇姓女子，去年9月間私自拔出房內Wifi數據機的sim卡（網卡）綁手機門號供小額支付使用，在...

熱門新聞

一銀盜領案主嫌潘可夫 今晚被台灣驅逐出境

影／加利科技移工月薪高達9萬 勞檢處要調查是否違法

逼吃嘔吐物、恐嚇剪舌頭 北市知名私立幼兒園2師疑虐童

影／驚悚！違規迴轉遭高速撞飛 小客車全毀駕駛命危

酒後用腳滑行機車 男1個關鍵不算「駕駛行為」獲無罪

裝潢施工出意外！ 中職富邦悍將林威廷父慘被牆壓死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。