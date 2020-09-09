石木欽案職務法庭書狀交換中 2參審員將加入評議

公務員懲戒委員會前委員長石木欽接受好友、官司當事人翁茂鍾招待，以兒子名義購買翁公司的股票，上月遭監察院彈劾，當時律師廖芳萱質疑若石違失情節重大「為何第一次提案彈劾未過？」，今天監察院揭露馬系監委方萬富在任時期護航，導致彈劾案3度流會，直到新任監委上任才通過。懲戒法院表示，本案職務法庭審理中。

懲戒法院七月甫揭牌，移至其下的職務法庭新制也上路，法官、檢察官懲戒案件改採一級二審制，並在第一審加入兩名參審員，與三名職業法官組成合議庭共同審判。石木欽案依法官法施行細則抽籤分案，受命法官為曹瑞卿，審判長為吳景源，未來審理時，將加入兩名參審員。

目前職務法庭已請被付懲戒人答辯，案件在書狀交換階段，之後會再請監察院核閱，屆時再由受命法官檢視是否還需備付懲戒人答辯，在準備就緒後即會開庭。參審員參與的是言詞辯論與評議，據了解因新制剛上路，職務法庭昨還和參審員們舉行交流會議，讓他們能熟悉審判流程。