石木欽案職務法庭書狀交換中 2參審員將加入評議
公務員懲戒委員會前委員長石木欽接受好友、官司當事人翁茂鍾招待，以兒子名義購買翁公司的股票，上月遭監察院彈劾，當時律師廖芳萱質疑若石違失情節重大「為何第一次提案彈劾未過？」，今天監察院揭露馬系監委方萬富在任時期護航，導致彈劾案3度流會，直到新任監委上任才通過。懲戒法院表示，本案職務法庭審理中。
懲戒法院七月甫揭牌，移至其下的職務法庭新制也上路，法官、檢察官懲戒案件改採一級二審制，並在第一審加入兩名參審員，與三名職業法官組成合議庭共同審判。石木欽案依法官法施行細則抽籤分案，受命法官為曹瑞卿，審判長為吳景源，未來審理時，將加入兩名參審員。
目前職務法庭已請被付懲戒人答辯，案件在書狀交換階段，之後會再請監察院核閱，屆時再由受命法官檢視是否還需備付懲戒人答辯，在準備就緒後即會開庭。參審員參與的是言詞辯論與評議，據了解因新制剛上路，職務法庭昨還和參審員們舉行交流會議，讓他們能熟悉審判流程。
職務法庭目前有8件法官、檢察官遭監察院彈劾案待審，包括新竹地院庭長吳振富以「身體不適」為由，要女性法官助理以手指沾取萬金油，替他刮痧、按摩，法評會建議撤職；檢察官莊珂惠當庭勘驗妨害婚姻女性被告的胸部及私處；桃園地院法官何宇宸被控「押人取供」、因買房糾紛而擔任妻子的律師等。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言