澎湖前議員成萬貫詐領助理費 一審判刑12年

前澎湖縣議員成萬貫（右）在任內涉詐領助理費，澎湖地院今天宣判，成萬貫有期徒刑12年，犯罪所得全數沒入。圖／澎湖縣府提供

前澎湖縣議員成萬貫在任內涉以父親、弟媳及親家等人名義詐領助理費，澎湖地院今天宣判，成萬貫有期徒刑12年，犯罪所得全數沒入。全案可上訴。

澎湖地院判決指出，成萬貫因利用職務機會詐取財物、共同犯利用職務機會詐取財物罪，各處有期徒刑8年、7年10個月，應執行有期徒刑12年，褫奪公權4年，各犯罪所得新台幣458萬餘元及371萬餘元，全數沒入，或追徵其價額。

至於成萬貫的父親、李姓親家與弟媳等3人則依與公務員共同犯利用職務詐取財務罪，分處有期徒刑1年2個月至1年10個月不等，褫奪公權1至2年，銀行帳戶存摺與印章均查扣。

判決書指出，成萬貫利用澎湖縣議員身分得以聘用公費助理，自民國99年3月起至103年12月底，提供成父等3人帳戶存摺與文件至縣議會，詐領助理費；103年12月至107年12月再虛報成父、親家等2人資料詐領，但實際並未聘任。

判決書表示，成萬貫在議員任內先後詐取公費助理補助費458萬餘元及371萬餘元，合計達829萬餘元，由成本人或其配偶領取花用。