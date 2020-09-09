快訊

楊祐寧登記完婚！時間藏愛情密碼 4張絕美婚照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抓保育類黑眉錦蛇丟歸仁公所嚇壞人 男子遭判6月獲緩刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市50歲許姓男子不滿公部門服務態度，4月14日上午10時騎機車到歸仁區公所，朝門口丟了兩個網袋，仔細看竟是兩條蛇，嚇壞一群人，經農業局確認是保育類黑眉錦蛇及南蛇，並在住處起出另條黑眉錦蛇，他坦承案發前在新化區知母義附近設網捕抓2條保育類黑眉錦蛇，台南地院認他非法獵捕保育類野生動物罪，處6月徒刑，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，許4月14日上午10時15分，將兩條蛇丟向歸仁區公所，嚇壞在門口量體溫、登記姓名的女員工，還嗆聲「要繼續丟」。目擊者說，男子出現後先是念念有詞，接著先後朝公所門口丟了兩個紗網袋，仔細看竟是蛇，隨即騎機車離去，大家都覺得莫名其妙，不知道他在講什麼，只隱約聽到好像對哪個政府機關部門不滿。

經區公所人員報警處理，發覺其中1條為黑眉錦蛇屬保育類野生動物，隨後，警方會同市府農業局人員前往許住處查看，發覺尚有另1條黑眉錦蛇。

許表示，4月12日下午1時，在新化區知母義附近，以鋪設網子方式捕抓黑眉錦蛇2條後，帶回住處。14日10時15分，他將1條黑眉錦蛇及另條非保育類的南蛇分別置於網袋內，攜帶前往歸仁區公所，並將蛇丟置在區公所門口。他表示，一時失慮誤觸法網。

台南地院審酌，許恣意獵捕保育類野生動物，不僅危害保育類野生動物生存，更有害於物種多樣性及自然生態平衡維護，實在不可取。又考量許犯罪動機、目的、手段、獵捕保育類野生動物數量，以及坦承犯行，表示悔意的犯後態度等，認他犯非法獵捕保育類野生動物罪，處6月，可易罰金，緩刑2年。並提供40小時義務勞務，並接受1場次法治教育課程。

50歲許姓男子不滿公部門服務態度，4月間騎機車到歸仁區公所，朝門口丟了兩個網袋，嚇壞一群人。翻攝照片
50歲許姓男子不滿公部門服務態度，4月間騎機車到歸仁區公所，朝門口丟了兩個網袋，嚇壞一群人。翻攝照片
許姓男子案發前在新化區知母義附近設網捕抓2條保育類黑眉錦蛇，台南地院認他非法獵捕保育類野生動物罪，處6月徒刑，緩刑2年，可上訴。翻攝照片
許姓男子案發前在新化區知母義附近設網捕抓2條保育類黑眉錦蛇，台南地院認他非法獵捕保育類野生動物罪，處6月徒刑，緩刑2年，可上訴。翻攝照片

保育類野生動物 自然生態

延伸閱讀

防多重障礙女兒躁動綑綁致死 法官判媽媽緩刑

男約少年為他用手、口發生關係3次 老師通知家長報警

三度偷同袍內務櫃衣物、財物 海軍上兵退伍和解獲緩刑

發現走失「酷斯拉」綠鬣蜥？金門縣府尋找失主

相關新聞

澎湖前議員成萬貫詐領助理費 一審判刑12年

前澎湖縣議員成萬貫在任內涉以父親、弟媳及親家等人名義詐領助理費，澎湖地院今天宣判，成萬貫有期徒刑12年，犯罪所得全數沒入...

抓保育類黑眉錦蛇丟歸仁公所嚇壞人 男子遭判6月獲緩刑

台南市50歲許姓男子不滿公部門服務態度，4月14日上午10時騎機車到歸仁區公所，朝門口丟了兩個網袋，仔細看竟是兩條蛇，嚇...

女兒控父用膠帶纏繞殺母 檢方調查還清白 不起訴處分

新北市一名學校職員，2018年間下班返家，驚見妻子頭、頸部遭膠帶纏繞窒息，緊急想幫忙撥下膠帶，報案送醫後妻子不治身亡。職...

暱稱上網遭罵無恥小人提告 檢以網友不知你是誰不起訴

陳姓男子以暱稱上網在他人臉書留言，吳女以暱稱在陳的留言下方貼文，涉嫌稱陳「無山小路用」、「無恥的小人」，被控公然侮辱。吳...

警「有看劇聽得懂」 韓女飆國罵辱警下場GG

台北市中正一分局警方去年10月偵辦一件詐欺案件時，一名禹姓韓籍女子不配合搜索，以韓語「狗崽子幹」辱罵員警，現場員警出言制...

猥褻判刑1年、強制治療逾9年 檢認「治療不能無限期」

彰化市民盧姓男子，13年前侵入住宅猥褻少女，被依乘機猥褻罪判刑1年，2011年執行完畢後，至台中監獄附設培德醫院強制治療...

6賽鴿被捕勒贖他滙款10元報警逮人 人頭帳戶主被判2月

高雄市劉姓賽鴿主日前訓練賽鴿時，其中6隻賽鴿被擄鴿集團捕捉勒贖，要求匯款到指定帳戶，劉認為付款也無法取回賽鴿，僅匯10元...

已婚殯葬男「開外掛」約砲偷情 小三陷情網代價不小

高雄市一名已婚殯葬男背叛婚姻，掛交友軟體約砲， 頻繁上摩鐵開房間、與女伴發展「超友誼關係」，還調情說「我只有你」、「只有...

吳斯懷「反軍改」坐輪椅出庭：捍衛不溯既往原則

2年多前立法院召開軍人年改公聽會，立委吳斯懷領銜「八百壯士」退伍軍士官號召陳抗，有群眾與警察發生衝突，吳被訴煽惑他人犯罪...

偽造「人口福利部」年金繳費通知詐財未遂 男子遭起訴

北市一名張姓男子去年4月製作13組超商繳費條碼，並佯稱「人口福利部」偽造13張年金繳費通知並投遞鄰居信箱，誘騙民眾依照條...

偷拔wifi數據機Sim卡綁手機小額支付1萬元 房客遭起訴

一名在北市中正區漢口街租屋的蘇姓女子，去年9月間私自拔出房內Wifi數據機的sim卡（網卡）綁手機門號供小額支付使用，在...

雲林居家檢疫男外出飲酒作樂被查獲 衛生局重罰30萬

上月16日雲林北港一名居家檢疫男偷跑出去飲酒作樂被查獲，衛生局重罰30萬元。衛生局長曾春美表示，新型冠狀肺炎疫情尚未解除...

熱門新聞

仿冒「國家隊」口罩追出上游 負責人遭聲押禁見

鐵絲鍊脖、拔指甲 狠心外婆虐死5歲孫判無期徒刑

風飛砂精神領袖「文哥」告別式 場面浩大

一銀盜領案主嫌潘可夫 今晚被台灣驅逐出境

桃園蘆竹BMW撞翻March 1名駕駛傷重命危搶救中

影／加利科技移工月薪高達9萬 勞檢處要調查是否違法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。