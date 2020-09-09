抓保育類黑眉錦蛇丟歸仁公所嚇壞人 男子遭判6月獲緩刑

台南市50歲許姓男子不滿公部門服務態度，4月14日上午10時騎機車到歸仁區公所，朝門口丟了兩個網袋，仔細看竟是兩條蛇，嚇壞一群人，經農業局確認是保育類黑眉錦蛇及南蛇，並在住處起出另條黑眉錦蛇，他坦承案發前在新化區知母義附近設網捕抓2條保育類黑眉錦蛇，台南地院認他非法獵捕保育類野生動物罪，處6月徒刑，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，許4月14日上午10時15分，將兩條蛇丟向歸仁區公所，嚇壞在門口量體溫、登記姓名的女員工，還嗆聲「要繼續丟」。目擊者說，男子出現後先是念念有詞，接著先後朝公所門口丟了兩個紗網袋，仔細看竟是蛇，隨即騎機車離去，大家都覺得莫名其妙，不知道他在講什麼，只隱約聽到好像對哪個政府機關部門不滿。

經區公所人員報警處理，發覺其中1條為黑眉錦蛇屬保育類野生動物，隨後，警方會同市府農業局人員前往許住處查看，發覺尚有另1條黑眉錦蛇。

許表示，4月12日下午1時，在新化區知母義附近，以鋪設網子方式捕抓黑眉錦蛇2條後，帶回住處。14日10時15分，他將1條黑眉錦蛇及另條非保育類的南蛇分別置於網袋內，攜帶前往歸仁區公所，並將蛇丟置在區公所門口。他表示，一時失慮誤觸法網。

台南地院審酌，許恣意獵捕保育類野生動物，不僅危害保育類野生動物生存，更有害於物種多樣性及自然生態平衡維護，實在不可取。又考量許犯罪動機、目的、手段、獵捕保育類野生動物數量，以及坦承犯行，表示悔意的犯後態度等，認他犯非法獵捕保育類野生動物罪，處6月，可易罰金，緩刑2年。並提供40小時義務勞務，並接受1場次法治教育課程。