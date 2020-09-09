警「有看劇聽得懂」 韓女飆國罵辱警下場GG

台北市中正一分局警方去年10月偵辦一件詐欺案件時，一名禹姓韓籍女子不配合搜索，以韓語「狗崽子幹」辱罵員警，現場員警出言制止「不要罵人我聽得懂」，未料禹女仍回敬「幹X娘」，遭警方依妨害公務送辦；經法院審理，禹女被依侮辱公務員罪判拘役10日。

中正一分局警方去年10月29日下午因偵辦詐欺案件，前往台北市一處民宅執行搜索，遇上韓籍禹女時，她拒不配合，還以韓語「狗崽子幹」辱罵員警，現場一名高姓偵查佐出言制止「不要用韓文罵人，我有看韓劇都聽得懂」，未料禹女再次以中文「幹X娘」回敬，高員聽聞後回答「你再講一次」，禹女還「放慢速度」重複粗話，被警方依妨害公務罪嫌逮捕送辦。

禹女事後辯稱，當時並不知高員等人是警察，他們不讓自己上廁所，以為對方是流氓，也聽不懂對方在講什麼。但秦姓翻譯人員證稱，當天已配合警方向禹女說明，來者是警察，是為了辦案而來，不是來抓禹女。