猥褻判刑1年、強制治療逾9年 檢認「治療不能無限期」

彰化市民盧姓男子，13年前侵入住宅猥褻少女，被依乘機猥褻罪判刑1年，2011年執行完畢後，至台中監獄附設培德醫院強制治療，處分期間至再犯危險顯著降低為止，但他年年被評估有再犯之虞，迄今已9年，直至今年3月評估小組認為「強制治療不能無限期持續」同意放他出去，建議停止強制治療，由台中高分檢於9月4日，向台中高分院申請停止強制治療，由台中高分院合議庭裁定中。

盧男（42歲）猥褻少女被依乘機猥褻罪被判刑僅1年，依規定應強制治療，如果鑑定評估再犯率沒有顯著降低，應繼續強制治療，且沒有規定最長期間，但盧僅被判刑1年，強制治療迄今已9年，他不服提出釋憲案，大法官憲法法庭將於11月3日召開辯論庭。

台中高分檢主任檢察官李慶義表示，盧猥褻少女被判刑1年，因強制治療沒有時間限制，每年接受台中監獄附設培德醫院強制治療評估小組會議委員評估，年年皆認有再犯之虞，在培德醫院治療9年，超過本刑9倍，限制他的人身自由，等同繼續服刑，而他所判刑度低、犯案無暴力，因此認「強制治療無期間限制，屬違憲」，不能無限期強制治療。

檢審查出，盧男於2001年間，在北部地區犯下妨害性自主案件，被判刑5年定讞，服刑至2004年間獲假釋出獄。未料，盧男又於2007年間，侵入中部地區13歲的少女住處，隔著衣服撫摸被害人胸部，被判刑1年確定，而他又另犯侵入住宅、詐欺、妨害自由等罪，合併執行2年5月確定。

2008年3月，盧男入獄服刑，至2011年8月25日執行完畢，期間他被評估小組評估認他有再犯危險之虞，年年被認為有繼續強制治療必要，雖然他多次提出異議，但皆被合議庭駁回。今年間，盧男治療前、治療後，再犯率都是45％，沒有顯著降低，應該繼續強制治療。