已婚殯葬男「開外掛」約砲偷情 小三陷情網代價不小

高雄市一名已婚殯葬男背叛婚姻，掛交友軟體約砲， 頻繁上摩鐵開房間、與女伴發展「超友誼關係」，還調情說「我只有你」、「只有一個最愛的你」，對話穿插鹹濕黃腔。大老婆握偷情鐵證，痛不欲生，原諒腥夫、卻堅持要第三者彌補婚姻損失；高雄地院判第三者應賠償10萬元，可上訴。

該人夫婚後不過3年就偷吃，去年間多次掛交友軟體「釣魚」約砲，勾搭上美髮小姐，兩人天雷勾動地火，上摩鐵偷享魚水之歡，漸漸開始交往。人妻察覺不對勁，去年11月偷看丈夫手機，發現多封男女情愛曖昧對話，才驚覺婚姻遭背叛。

人妻怒不可遏，質問丈夫得到解釋承認，透過交友軟體認識對方，不到一個月就發生性關係，「應該有5次以上，不到10次」，還書立字據寫明，「與女伴在108年間發生數次超出友誼的關係，我承認有做出對不起我的太太的事」。

人妻從丈夫手機訊息中看到，他與女伴調情說，「我只有你」、「只有一個最愛的你」，甚至在對方說「可是我真的很喜歡」時，還語帶調戲地說，「鳥嗎？哈哈」。人妻握有第三者侵害婚姻鐵證，雖事後原諒丈夫，但執意不願意原諒第三者，控訴對方破壞她婚姻圓滿，提告求償60萬元。

被告女方辯稱，自始至終都不知道男方真實姓名，只知道他從事殯葬業，兩人僅以通訊軟體言語調情，見面時撫摸、接吻，卻沒發生肉體關係。然而，法官審理認為，被告女子與人夫證詞兜不起來，難以採信，但單純就訊息內容來看，女方曾逼問男方「你老婆是在上班嗎」等，可見她可預見殯葬男已婚，兩人卻發展超越一般社交往來的情誼，有可能動搖他人婚姻基礎。