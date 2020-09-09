吳斯懷「反軍改」坐輪椅出庭：捍衛不溯既往原則

2年多前立法院召開軍人年改公聽會，立委吳斯懷領銜「八百壯士」退伍軍士官號召陳抗，有群眾與警察發生衝突，吳被訴煽惑他人犯罪罪。台北地院今天開審查庭，吳否認犯罪，吳的律師何姿穎稱沒有證據證明吳是指揮官，本案案情需調查，移一般庭審理。

吳斯懷今天坐著輪椅出庭，他說，日前脊椎受傷，赴桃園的國軍醫院治療，不過，法院開庭他還是應該到，「該怎麼回答就怎麼回答。」

開庭時，吳斯懷否認犯罪，餘交由律師答辯。律師何姿穎說，吳當時站在舞台上講話，無法查見集會遊行申請的區域，不知道合法集會在何處，沒有犯罪，吳不該當煽惑他人犯罪罪；有人證稱吳斯懷是指揮官，但現場人來來去去，檢方未舉證吳是指揮官。

吳斯懷辦公室發聲明說，吳為表達捍衛憲法「信賴保護、不溯既往」原則，維護軍人權益，前往聲援出席公聽會的代表，是希望政府聽到退伍軍人強烈反對違憲的年金改革，並呼籲政府與退伍軍人團體誠心溝通，但政府一意孤行，致聲援團體行為脫序。

吳的辦公室聲明指出，煽惑他人犯罪的罪名，有違憲爭議，吳斯懷力爭軍公教法定權益，完全依法辦理集會遊行，對於部分民眾失序造成社會觀感不佳，吳斯懷概括承受，會持續捍衛憲法保障人民集會遊行的自由。

檢察官指控，2018年4月25日立院召開「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」軍改公聽會，吳斯懷明知要用暴力才能進立法院，卻在舞台喊「加油、加油，我們進去，警察讓開」號召群眾行動，涉煽惑他人犯罪罪。