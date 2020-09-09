偽造「人口福利部」年金繳費通知詐財未遂 男子遭起訴

北市一名張姓男子去年4月製作13組超商繳費條碼，並佯稱「人口福利部」偽造13張年金繳費通知並投遞鄰居信箱，誘騙民眾依照條碼繳費。案經衛福部報警由台北市刑大偵辦，台北地檢署調查後，日前依偽造文書、加重詐欺未遂等罪將張男起訴。

檢方調查，去年4月18日上午，張男在北市健康路住處，以會員身分上網登入綠界科技公司，在後台系統操作產製13組超商繳費條碼，並佯以「中華民國人口福利部」不實機關名義，偽造13張「人口福利部年金繳費通知」，並在通知上註明超商繳費條碼。