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偽造「人口福利部」年金繳費通知詐財未遂 男子遭起訴
北市一名張姓男子去年4月製作13組超商繳費條碼，並佯稱「人口福利部」偽造13張年金繳費通知並投遞鄰居信箱，誘騙民眾依照條碼繳費。案經衛福部報警由台北市刑大偵辦，台北地檢署調查後，日前依偽造文書、加重詐欺未遂等罪將張男起訴。
檢方調查，去年4月18日上午，張男在北市健康路住處，以會員身分上網登入綠界科技公司，在後台系統操作產製13組超商繳費條碼，並佯以「中華民國人口福利部」不實機關名義，偽造13張「人口福利部年金繳費通知」，並在通知上註明超商繳費條碼。
爾後，張男持13張不實繳費通知，分別投遞至鄰居信箱，欲使民眾受騙繳費。衛福部接獲檢舉，立刻在臉書粉專澄清，並通知國內4大超商、轉知元大銀行對綠界科技停權，使相關繳費服務均暫停運作。檢方調查後，依法將張男起訴。
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