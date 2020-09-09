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偷拔wifi數據機Sim卡綁手機小額支付1萬元 房客遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

一名在北市中正區漢口街租屋的蘇姓女子，去年9月間私自拔出房內Wifi數據機的sim卡（網卡）綁手機門號供小額支付使用，在GooglePlay、AppleStore花費1萬元，並將帳單賴給房東。她否認犯行，推給不知名友人，台北地檢署不採信其辯詞，今依違反電信法、侵占等罪將她起訴。

電信帳單小額付款帶來消費便利，近年來卻成為詐騙溫床。政府為防堵民眾受騙，制定許多電信小額付款相關規定，限定「後付費(月租型)電信門號」可使用電信帳單小額支付，並在首次使用電信帳單小額支付前，必須向所屬電信公司申請開通相關服務。

民眾通常用來小額儲值遊戲點數、遊戲虛寶、貼圖、手機APP內容或服務及數位商品、代繳停車費，等收到電信帳單再繳款，取代綁定信用卡，付款方式簡單又便利。

檢警調查，蘇姓女子去年9月間向經營日租套房的1名男房東短租套房1個月，期間卻私自拔出房內Wifi數據機的sim卡（網卡），綁定手機門號供小額支付使用，期間在GooglePlay、AppleStore累計數筆小額購物，金額達1萬元。

男房東收到電信帳單後，驚見金額不合理地爆量，登門質問蘇女金額問題，而蘇女反而要求對方提出帳單明細再來談，房東只好報警處理，提告數據機的sim卡被房客侵占。

蘇女到案後否認不法，推稱是一名友人曾經去過她租屋處，這些行為都是那名友人做的。不過，她卻無法向檢警交代該名友人的真實身分及背景，因此檢察官不採信其辯詞，今依法起訴。

一名在北市中正區漢口街租屋的蘇姓女子，去年9月間私自拔出房內Wifi數據機的sim卡（網卡）綁手機門號供小額支付使用，在GooglePlay、AppleStore花費1萬元，並將帳單賴給房東。台北地檢署今依違反電信法、侵占等罪將她起訴。圖／本報資料照。
一名在北市中正區漢口街租屋的蘇姓女子，去年9月間私自拔出房內Wifi數據機的sim卡（網卡）綁手機門號供小額支付使用，在GooglePlay、AppleStore花費1萬元，並將帳單賴給房東。台北地檢署今依違反電信法、侵占等罪將她起訴。圖／本報資料照。

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