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雲林居家檢疫男外出飲酒作樂被查獲 衛生局重罰30萬

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

上月16日雲林北港一名居家檢疫男偷跑出去飲酒作樂被查獲，衛生局重罰30萬元。衛生局長曾春美表示，新型冠狀肺炎疫情尚未解除，請居家隔離或檢疫的民眾，應確實遵守政府規定，不要趴趴走，以免遭重罰。

曾春美表示，這名男子是從大陸疫區返台，依規定須居家檢疫14天，上月16日未依規定趴趴走，離開住所2小時以上，起碼可處10萬元以上罰款，且因他對部分行蹤交待不清，因此加重開罰30萬元。

北港警分局上月16日凌晨實施擴大臨檢，針對轄區小吃部、KTV等娛樂場所進行臨檢，在北港鎮一間KTV店內，利用M-Police防疫警示功能，系統跳出警訊「居家檢驗／隔離對象」紅色字樣，確認這名男子是北港鎮的居家檢疫對象。

警方當場依規定通報衛生局追蹤與裁罰，以有效防堵居家檢疫或隔離者違反規定；其他在場的人，也被要求自主健康管理14天，以防堵疫情破口。

曾春美呼籲，居家隔離或檢疫的民眾，應確實遵守政府規定，不要趴趴走，以免遭到重罰，也請業者加強防疫措施，提供安全消費場所。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雲林北港警方從追查系統中發現男子是居家檢疫人口，馬上通報衛生局追蹤和裁罰。圖／北港分局提供
雲林北港警方從追查系統中發現男子是居家檢疫人口，馬上通報衛生局追蹤和裁罰。圖／北港分局提供

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