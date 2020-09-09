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「323四周年」潑漆警政署遭判有罪 律師團：遺憾與失望

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

民進黨青年部主任吳濬彥等6名太陽花學運份子，為抗議尋覓暴警無著，前年「323四周年」凌晨於行政院鐵門、警政署圍牆潑漆、塗鴉，遭檢方依侮辱公署、毀損罪起訴。台北地院今依毀損罪判6人有罪，義務律師團、民間司改會表示感到遺憾與失望。

吳濬彥因外型俊俏神似國民黨立委蔣萬安，被獨派青年稱為「台獨蔣萬安」；吳濬彥是太陽花學運的一員，現任北北新巢協會秘書長，於去年3月加入民進黨並擔任社團部主任，進而轉為青年部主任兼發言人。

檢警調查，2018年3月24日凌晨，吳濬彥等人以抗議「323四周年」為由在行政院鐵門潑漆並丟擲白色面具，另在警政署圍牆上噴上「323四周年」字樣，而高若有手持相機負責拍照。

檢方依侮辱公署、毀損罪起訴吳等6人。北院審理後，今依毀損罪判處6人各拘役30日，得易科罰金3萬元。義務律師團、司改會隨即舉行記者會，表達感到遺憾與失望，施暴員警皆尚未被咎責，呼籲各界持續關注。

律師團指出，侮辱公署罪自大清刑律仿製日本的法國式舊刑法，便一直存在延續至今。台灣從威權走向民主已30年餘，如此帶有威權色彩的罪名是否有其正當性，早已備受各界質疑。該罪存在與適用，不只可能侵害人民監督政府的言論自由，也實質阻礙社會溝通對話進行。

憲法給予政治性言論最大的保障，即是讓較不具權力的人民有機會能夠透過言論來訴求政府有所作為。近日，中國、香港、新加坡、泰國等地，層出不窮地出現政府動用國家權力逮補、起訴社會運動者，打壓言論自由，台灣此時在民主自由與人權保障實踐成果，對於區域人權發展尤有重要性。

律師團表示，將與被告討論後決定是否上訴窮盡救濟後聲請大法官解釋。律師團仍期待，台灣可貴的民主社會活動空間，能持續在言論的刺激與反省中得到力量。

民進黨青年部主任吳濬彥等6名太陽花學運份子，前年於行政院鐵門、警政署圍牆潑漆、塗鴉，遭依侮辱公署、毀損罪起訴。台北地院今依毀損罪判6人有罪，義務律師團、民間司改會表示感到遺憾與失望。記者賴佩璇／攝影。
民進黨青年部主任吳濬彥等6名太陽花學運份子，前年於行政院鐵門、警政署圍牆潑漆、塗鴉，遭依侮辱公署、毀損罪起訴。台北地院今依毀損罪判6人有罪，義務律師團、民間司改會表示感到遺憾與失望。記者賴佩璇／攝影。

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