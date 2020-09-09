港籍反送中學生被控性侵女同學 罪嫌不足獲不起訴

香港籍馬姓男子與1名港籍女子參與反送中，因擔心被港警秋後算帳，事後來台唸書；女方今年4月間指控遭馬酒醉性侵得逞。台北地檢署調查後，今依罪嫌不足，給予馬不起訴處分。

據了解，去年反送中運動時，21歲馬姓男子在香港多次上街抗議，期間他結識一名港籍女性友人，兩人交情隨著參與抗議而升溫。兩人擔心被港警逮捕，決定來台唸書。

今年初，兩人先後來台就讀台師大僑生先修部，放假時常一同出遊。2月底，兩人到台北市西門町逛街、吃飯喝酒，酒酣耳熱之際，女性友人不勝酒力，馬提議到旅館休息。

進入旅館後，馬見對方酒醉，霸王硬上弓性侵得逞。女方酒醒發現受辱，數月來心情低落、大受打擊，其他朋友發現異狀，追問得知內情，友人勸她報警，她最終在4月底向警方報案。

檢警獲報，到學校找到馬男，在他同意下查看宿舍，在櫃子裡發現能發射防暴、胡椒子彈的空氣槍，該槍在反送中抗爭中被不少人使用，因懷疑有殺傷力，遭檢警查扣。

警方傳喚馬到案說明，馬否認犯案，還說兩人認識已久，是兩情相悅；女方則指證歷歷，警方將馬依涉性侵罪嫌送辦。

檢方5月5日傳喚馬男，訊後以涉嫌妨害性自主罪，命以1萬元交保，並限制出境、出海。