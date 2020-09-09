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發言人很有事？ 民進黨發言人吳濬彥警署潑漆判拘30日
發言人「很有事」？總統府發言人丁允恭被平面媒體爆料在高雄市政府新聞局局長任內，劈腿女記者，丁請辭獲准；民進黨另名發言人、青年部主任吳濬彥被控在「太陽花學運」四周年時，在警政署潑漆涉犯侮辱公署、毀損罪，台北地院審理，今天判吳濬彥拘役30日，得易科罰金3萬元。
本案台北地檢署共將6人依法起訴，共犯都是社運的熟面孔，除吳濬彥之外，尚有台大研究生高若有、學生張耿維、陳廷豪、張迪皓、莊程洋等5人，5人也分別判拘役30日，得易科罰金3萬元。全案可上訴
檢方指控，2018年3月23日，吳濬彥等人不滿2014年發生的「太陽花」學運占領行政院事件落幕多年，警政署卻找不到對陳抗群眾施暴的員警，前往行政院、警政署鐵門潑漆，另在警政署圍牆噴漆塗鴉「323四周年」；台北市警中正一分局獲報前往查察，高若有被依現行犯逮捕，供出共犯還有吳濬彥。
檢警調查時，高若有坦承因學運發生4年卻沒有員警被法辦，夥眾在行政院2號鬥、5號門噴漆，分工則為有人潑漆、有人塗鴉寫字，高若有自稱被分派到拿相機拍照的任務，他被檢方複訊後諭令1萬元交保。
事實上，本案最受囑目的被告是吳濬彥，吳濬彥去年出任民進黨青年部主任、兼任發言人，現年32歲的他，曾任臺左維新共同發起人，現任北北新巢協會秘書長，有人認為他長相激似立委蔣萬安而給他「台獨蔣萬安」的稱號。
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