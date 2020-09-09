國中就結婚不到35歲當阿嬤 智識歷練不足涉詐獲判無罪

桃園37歲女子國中結婚後都在家帶小孩、孫子，她為繳毒品案24萬元罰金，交付存摺、提款卡盼辦理借貸，未料遭詐團當人頭行騙，自己也被依幫助詐欺罪嫌起訴，李喊冤「真的以為對方會幫她」；法院審酌，李女過早步入婚姻，智識、歷練均不足，難認主觀有詐欺犯意判無罪，可上訴。

起訴指出，李女將銀行存摺、提款卡及密碼提供給詐騙集團，由成員去年1月13日晚上8點多致電給受害人，佯稱網路購物信用卡重複扣款必須依指示ATM，對方上當匯出近9萬多元才知遭詐，檢方認為李女涉及幫助詐欺罪嫌。

審理時，李坦承交付存摺密碼，但堅決否認詐欺，辯稱當時因毒品罪被判刑確定得繳交24萬元罰金，想到家裡還有小孩、孫子要照顧，才想說要借錢來繳罰金，但她沒有工作怕銀行不借錢給她，朋友就介紹去1個網站註冊諮詢辦理貸款。

她還說，找了多家僅有1家願意借錢，但對方說需要有財力證明，要求提供帳戶、提款卡，所以自己才把帳戶個資給對方，但不清楚會被拿來詐騙；李的辯護人說，李女僅國中肄業學歷，無辦貸款經驗，是在無資力下遭詐團欺騙，主觀上無詐欺犯意。

法院認為，詐團手法日新月異，常用迂迴手法取得人頭帳戶，利用失業民眾急找工作、需用錢，或因不良信用及無資力擔保不能借貸，藉此詐取帳戶者不乏其例，就算政府、媒體廣為宣導，但一般人警覺因人而異，若人人都有高度智慧能辨別，社會上何來眾多詐欺受害者？

另李女也說，當時前夫被收押，她得繳毒品罪的24萬元罰金，但自己國中就結婚了，僅有肄業學歷，僅在加油站工作過半年，家裡有18歲、14歲子女，另有1個3歲多孫子，自己都在家帶小孩，這是他首次辦貸款，也不清楚什麼是財力證明，「以為對方真的會幫她」才相信。

法院審酌，李女15歲結婚，僅國中學歷，無詐欺相關前科，顯見她在二八年華之際，過早步入婚姻，經濟、生理上均有不小負擔，長年無工作經驗者不諳社會詐騙樣態、話術，很可能就輕易相信。