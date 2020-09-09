男子被獄友要求清除螞蟻 竟持鐵鍋打到他右眼失明判3年

巫姓、潘姓男子兩人因案在台南第二監獄服刑，同住在忠舍2房，今年元旦上午11時8分在舍房內，巫不滿被潘要求清除螞蟻而失控，竟持平時吃飯用白鐵鍋，由上而下攻擊對方頭部，潘以右臂阻擋仍遭擊中右眼，抱頭欲蹲下閃躲還被徒手毆打背部，經舍友拉開後才停手，潘右眼球嚴重破裂失明，巫坦承情緒失控所致，台南地院認他犯傷害致人重傷罪，處3年徒刑，可上訴。

巫表示，潘時常向他索取日用品及文具未歸還，心有不滿已久，案發當日因清除螞蟻而與對方口角，情緒失控才鑄下大錯。

檢警調查，巫今年1月1日上午11時8分，在該舍房內，因被潘要求清除螞蟻而心生不滿，憤而持平時吃飯用白鐵鍋2個，由上而下朝潘頭部攻擊，潘以右臂阻擋，白鐵鍋仍擊中其右眼，隨後潘抱頭欲蹲下之際，巫仍以右手毆打對方背部1 下，隨即遭同房舍友拉開才停手。

潘經送醫後，因右眼外傷導致右眼球嚴重破裂受損，接受右眼球破裂修補手術及門診追蹤治療，右眼仍無光覺，已達完全失明的重傷害程度。