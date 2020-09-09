錢櫃控白唱、員警冷語害病發作 高院判無罪要警察慎重

陳姓機電公司老闆獨自到永和錢櫃ＫＴＶ消費，他想下樓抽菸，因服務生提醒須先結帳而不快，陳碎念「唱歌為什麼要付錢」。錢櫃報警，員警斥責「你們這種詐騙我看多了，都這樣」，讓患自律神經失調、躁鬱症的陳抓狂；新北地檢署依詐欺罪起訴，新北地院判拘役40日，得易科罰金，緩刑2年。陳上訴，高等法院改判無罪確定。

高院在判決書中指陳因遭誤認白吃白喝而押上警車，自認一生清白遭警察不當對待，後續更引發4件和警方爭執的妨害公務案件，提醒警察「執法不可不慎」。

陳擔任一家消防機電公司負責人，沒有前科，他因工作意外的粉碎性骨折，引發自律神經失調和躁鬱症。去年5月6日晚上10點，陳前往永和錢櫃ＫＴＶ表示要唱歌，他先詢問「是不是要先付錢？可不可以一個人唱歌？」櫃檯人員回答不用先付錢，也可以獨唱，陳便入內消費。

1個多小時後，陳向服務生表示要下樓抽菸，服務生表示若要離開就須先結帳，陳折返包廂。因陳的消費方案是唱到翌日凌晨2點5分，錢櫃有「買3小時送1小時」的活動，服務生詢問陳是否要加唱或加點，但陳回答「他來錢櫃沒有在付錢的」、「我沒有錢」，店家報警。警察到場，陳的皮夾裡沒有現金、信用卡，無法支付1131元消費額，家人也不願解圍。

陳說，之前都去一些有坐檯的卡拉ＯＫ喝酒唱歌，被女人騙錢騙怕了，也點不到歌，決心不再去有粉味的地方，才改到錢櫃。新北地院認為陳獲消費利益卻不肯付款，有詐欺得利行為和犯意，考量他事後賠償、錢櫃也不追究，宣告緩刑2年。

陳不服被認定有罪，上訴高院。陳說，因自律神經失調和躁鬱症，講話有時會過頭，錢櫃誤會他不付錢就報警，警察一句「你們這種詐騙我看多了，都這樣」刺到他，他整個人抓狂。陳訴苦，因這件事上了新聞，大家都認為他詐欺，沒再接到任何生意，他每天到警局、派出所抗議，要對抗「惡勢力的派出所警員」。

陳說，做了廿多年的工程，每年營業額約3、4百萬，因有時會去聲色場所，怕口袋被榨光，身上才不帶錢，雖然個人帳戶只有29元，但用手機就可從公司帳戶轉入，不是沒錢支付。

高院調查，去年5月3日至14日間，陳的確有多筆語音轉帳交易，陳因下樓吸菸、詎料錢櫃報警，因生氣而拒絕付錢並非無據；高院認為不能以事後拒絕支付欠款就認定當初就是想白唱。