被壓克力碎片擊傷眼角膜 她求償百萬僅判賠1萬元

台中市某社區大樓去年召開月例會時，陳姓住戶因不滿徐女以麥克風音量蓋過他的發言，氣得將桌上放置的主任委員名牌壓克力砸向桌面，導致壓克力碎片，擊中徐女的左臉，致被害人左眼臉及角膜受傷，經徐女提告，一審刑庭依毀罪將陳男判處拘役55日，被害人求償100萬1320元，法官以徐女的傷勢已痊癒，判陳男賠償徐女1萬1320元。

判決書指出，陳男是中市南屯區某社區大樓住戶，該社區管理委員會去年10月17日晚間舉行月例會時，陳男因不滿遭徐女以麥克風音量蓋過發言，竟走向徐女所坐位置桌前，徒手將桌上置放的主任委員名牌的壓克力板砸向桌面，導致壓克力板破損，破損碎片噴飛，不慎擊中徐女臉部，造成徐女受有左眼瞼異物、角膜損傷的傷害，一審依傷害罪將陳男判處拘役55日確定。

被害人徐女以支出醫療費用計新台幣1320元，且受傷情況非輕，所受身心壓力及痛苦實非筆墨所能形容，請求精神慰撫金100萬元，共要求陳男賠償新台幣100萬1320元。

陳男辯稱他在會議席間一時情緒失控，始不慎肇事，實為懊悔，據他了解，徐女於事故後2、3日即恢復正常行動 ，顯然受傷非重，徐女請求慰撫金過高，他無力負擔。