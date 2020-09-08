一銀盜領案主嫌潘可夫 今晚被台灣驅逐出境

一銀盜領案主嫌潘可夫，今晚因服刑完畢被台灣驅逐出境。圖／記者廖炳棋翻攝 2016年台灣發生一銀盜領案，國際盜領集團從英國遙控，操縱台灣第一銀行ATM後門導致自動吐鈔，嫌犯之一的潘可夫來台處理被盜領款項時，已遭台灣警方鎖定，今天他因為服刑完畢，晚間被遣返回摩爾瓦多。

潘可夫的全名是PENCOV NICOLAE，他是摩爾多瓦籍人士，今天移民署突然接獲通知他將被遣返，因此安排他搭乘晚間10點的土耳其航空，再轉機回摩國。

一銀四年前遭跨國駭客盜領集團鎖定，國外車手在台灣ATM領走8327萬，車手隨後出境，由潘可夫、安德魯（Peregudovs Andrejs）、米海爾（Colibaba Mihail）搭機來台處理贓款。

三人入境遭警方鎖定並逮捕，二審分別被判決4年6月至4年10月不等刑期，潘可夫服刑完畢，被我方驅除出境。