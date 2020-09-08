聽新聞
test
0:00 / 0:00
一銀盜領案主嫌潘可夫 今晚被台灣驅逐出境
2016年台灣發生一銀盜領案，國際盜領集團從英國遙控，操縱台灣第一銀行ATM後門導致自動吐鈔，嫌犯之一的潘可夫來台處理被盜領款項時，已遭台灣警方鎖定，今天他因為服刑完畢，晚間被遣返回摩爾瓦多。
潘可夫的全名是PENCOV NICOLAE，他是摩爾多瓦籍人士，今天移民署突然接獲通知他將被遣返，因此安排他搭乘晚間10點的土耳其航空，再轉機回摩國。
一銀四年前遭跨國駭客盜領集團鎖定，國外車手在台灣ATM領走8327萬，車手隨後出境，由潘可夫、安德魯（Peregudovs Andrejs）、米海爾（Colibaba Mihail）搭機來台處理贓款。
三人入境遭警方鎖定並逮捕，二審分別被判決4年6月至4年10月不等刑期，潘可夫服刑完畢，被我方驅除出境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言