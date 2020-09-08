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酒後用腳滑行機車 男1個關鍵不算「駕駛行為」獲無罪

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

屏東史姓男子酒後坐機車上以腳踩滑行，遭盤查依酒駕送辦，但一、二審皆無罪。圖與本案無關。本報資料照
屏東史姓男子酒後坐機車上以腳踩滑行，遭盤查依酒駕送辦，但一、二審皆無罪。圖與本案無關。本報資料照
屏東史姓男子遭控去年9月飲酒後坐在機車，雙腳向後滑行移動、準備駛入道路，巡邏員警察覺有異盤查，測出呼氣酒測值0.43毫克，依公共危險罪送辦起訴。一審認定史單純坐在機車上判無罪；上訴後，高雄高分院採信他有用腳滑行，但無法佐證引擎有發動，仍不算「駕駛」行為，判他無罪確定。

起訴指控，史姓男子2019年9月29日晚間9點多到屏東市永大路1間酒吧飲酒，直到隔天凌晨1點多，他頭戴安全帽，跨坐上機車，並開啟機車電門，以雙腳向後滑行方式移動，欲駛入道路離去時看見巡邏警車，於是趕緊往前移動，警方因此覺得形跡可疑攔查，果然酒測值0.43超標，涉犯公共危險罪嫌。

史姓男子審理辯稱，他當時想請朋友來載，因手機沒電，才啟動機車的電門連接充電線來為手機充電，只跨坐在機車等充電，沒啟動引擎。

一審法官勘驗警車的行車紀錄器畫面，史姓男子確實酒後坐在機車上，不論有無發動引擎，難以佐證他有移動機車，因此判無罪。

檢方上訴指出，史姓男子有以手、腳操控機車，即便未啟動引擎，仍構成刑法第185條之3「駕駛」行為而犯酒駕。

二審合議庭則採信員警證稱史姓男子被查獲前有用腳施力移車，但認為，應是人操控動力裝置所產生的動能來行進，才構成駕駛行為，並非讓車輛移動都算駕駛範疇；無從證明史當下已發動引擎、用機車動力加以操控行駛，維持無罪判決。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東 酒測 警察

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