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穩鵬號喋血案菲籍漁工釀8死2傷 今一審判決無期徒刑

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

菲籍船員Aurelio（音譯，奧雷里奧）於「穩鵬號」漁船行使公海時，持刀揮砍，釀成8死2傷慘劇今屏東地院判處他無期徒刑。本報資料照片　
菲籍船員Aurelio（音譯，奧雷里奧）於「穩鵬號」漁船行使公海時，持刀揮砍，釀成8死2傷慘劇今屏東地院判處他無期徒刑。本報資料照片　
東港籍「穩鵬號」漁船去年2月發生海上喋血，菲籍船員Aurelio（音譯，奧雷里奧）因情緒失控，持刀揮砍，釀成8死2傷慘劇，經檢方依殺人等罪起訴後，屏東地方法院今天下午一審判處奧雷里奧無期徒刑，並褫奪公權終身，執行完畢或赦免後將驅逐出境。

據了解，奧雷里奧因罹患思覺失調症，因此，常有被害妄想的情形，他與24名船員一同搭上東港籍「穩鵬號」漁船出海，直到2019年2月航行到非洲外海，模里西斯路易士港東北方約1千5百海里處時，與其他船員發生爭吵，一度情緒失控，便持刀朝船上其他船員揮砍。

根據判決指出，奧雷里奧認為其他船員忌妒他工作能力好，薪水又高，所以向對他不利，因此，與其他船員爭吵時，情緒失控才會持刀砍死2名船員，以及，8名船員為了躲避追殺跳海求生，6名船員失蹤。

隨後海巡獲報，派出特勤人員馳援，並將奧雷里奧逮捕。檢方調查期間得知，奧雷里奧追殺船員，還曾割斷漁船周圍的網具，企圖不讓落海船員獲救的機會，因此，建請法官從重量刑。

屏東地方法院今天下午，將奧雷里奧依殺人罪，一審判處無期徒刑，並褫奪公權終身，執行完畢或赦免後將驅逐出境，全案可上訴。

【中央社／屏東縣8日電】

屏東東港籍漁船「穩鵬號」去年2月發生海上喋血案，1名菲律賓籍船員持漁刀追砍多名外籍船員，造成8人死亡，2人重傷，屏東地院今天判決，逞凶的菲籍漁工被判無期徒刑，可上訴。

屏東地方法院今天就此殺人案進行一審判決，採用檢方調查的結果，依殺人罪、殺人未遂以及遺棄屍體罪等，將菲律賓船員傅倫達（Aurelio Arafiles Fronda）判處無期徒刑，褫奪公權終身，並於刑期執行完畢或赦免後，驅逐出境。

這起8死、2重傷的海上喋血案，檢方在去年7月偵查終結時，起訴書中指出，凶嫌不僅追殺船員還割斷網具不讓落海船員有獲救機會，惡性重大，依殺人罪、殺人未遂以及遺棄屍體罪等，將涉案凶嫌提起公訴，檢察官認為，被告手段凶殘，建請法官從重量刑。

根據起訴書，「穩鵬號」陳姓船長去年2月20日搭載10名菲律賓船員、11名印尼籍船員連同台籍高姓輪機長及楊姓觀察員共24人，在印度洋模里西斯海域作業時，約在凌晨2時左右，凶嫌與其他菲籍漁工發生口角。

凶嫌情緒失控持刀砍死2名菲籍漁工，並將其中1人棄屍大海，另有8名漁工跳海求生，2人獲救，6人失蹤（認定死亡），當時船上3名台籍船員包括陳姓船長、高姓輪機長與楊姓觀察員與3名外籍漁工躲在船艙內。

陳姓船長等人在船艙內一直想辦法逃生，後來發現友船「上豐3號」在附近，6人商量後決定跳海逃生，趁菲籍凶嫌不注意時，一起跳海獲救。

海巡署接獲漁業電台通報後，出動「巡護八號」巡護船前往救援，海巡人員登船逮捕凶嫌，去年3月18日押解回高雄港。

東港 屏東 殺人

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