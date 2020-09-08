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醉男醫院鬧事丟口罩吐口水 遭判刑5月

中央社 / 桃園8日電

桃園市一名卓姓男子今年2月間酒後至醫院鬧事，不但亂丟口罩，還朝前來制止的醫師吐口水。桃園地方法院認為卓男是累犯，依違反醫療法判處卓男有期徒刑5月，可上訴。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情延燒，民眾進出醫療院所都得戴口罩，然而在疫情期間，卻仍有民眾到醫院鬧事，甚至亂丟口罩、吐口水。

桃園地方法院判決書指出，有多項前科的卓姓男子，今年2月10日下午5時許，酒後前往桃園市平鎮區聯新國際醫院就診時發酒瘋，先是將口罩亂丟在地上後，要求現場醫護人員替他將口罩撿起，但遭該醫護人員拒絕，引發卓男不滿，進而惡言相向。

現場保全人員見狀後，阻擋在卓男與醫護人員之間欲緩和情勢，不料卓男竟先故意朝保全人員咳嗽後，又罵髒話並作勢要用酒瓶砸他，一旁洪姓急診室醫師趕緊上前搶下卓男手中的酒瓶，並將他壓制，過程中遭卓男吐口水在手臂上，一旁醫護人員也被卓男踢傷，直至警方到場將他帶回。

桃園地檢署偵訊時，卓男辯稱因為感冒所以看醫生，過程中有咳嗽、打噴嚏噴到醫生，但他不曉得有醫療法，拿酒瓶也只是作勢要嚇阻醫護人員。

桃園地方法院審理法官認為，卓男對於醫事人員執行醫療業務時，以強暴及其他非法的方法，妨害對方執行醫療業務，且卓男過去就曾多次到該醫院鬧事、是累犯，日前將他判處有期徒刑5月，可易科罰金，全案可上訴。

醫護人員 口罩 疫情

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