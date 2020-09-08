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華航空姐「討債」追著座艙長跑：他跑到嘴唇都黑了

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
中華航空公司前座艙長牟孝儀遭空姐指控謊稱可取得低價外幣詐財千萬，依違反銀行法、詐欺罪審理；被害的前空姐張念琪半路巧遇牟，追著牟討債，被控傷害；張女稱，她只是要找牟談判，還稱牟跑個不停，跑到嘴唇發黑，台北地院認為張女無犯意，判她無罪。可上訴。

牟孝儀因債務風波，曾經控告11名空姐找黑道到他住處逼簽本票犯強制罪等，不過，台北地檢署偵辦認為，告訴案僅牟單方面的指述，偵結處分11名空姐不起訴。

張念琪與牟孝儀發生投資糾紛後，牟避不見面，2018年4月26日下午3時53分，張女在台北市大安區中心診所巧遇牟看診，趨前要求牟協商債務，牟不想談，請妻子報警，敦化南路派出所警員到場協調後，告知牟可以離去。

台北地檢署指控，牟原本搭計程車離開，但塞車車子無法前行，於是在忠孝東路4段巷內下車，再步行至大安路換車，不過，張女一路尾隨，在「祥發港式茶餐廳」前雙手拉住牟，拉扯間，造成牟手部成傷。

張念琪否認涉傷害罪，她稱「牟孝儀欠我錢，看到我就跑，他跑了我就追，追到他，我就請他坐下來好好談」；張女稱「牟說要還錢，但是也沒有還，牟跟老婆都提起公訴了，受害人高達二、三十個」等。

張女告訴法官，她沒有要傷害牟的犯意，稱當天追逐這麼長時間，她知道牟身體不好，「我要他不要跑，但是他還是一直跑，我看到他跑到嘴唇都發黑了，所以我要他坐下來休息」； 張女說，她是基於無奈才拉住牟的手。

法官勘驗監視畫面認為，牟孝儀因不願面對張念琪討債急欲離去，有甩手掙脫的舉動，才造成右手有傷勢，張女身高170公分、體重55公斤，牟的體型明顯壯碩，張女若被牟施力帶動，無法控制身型高大的牟，張女主觀上沒有傷害的不確定故意，判她無罪。

空姐 債務 計程車

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