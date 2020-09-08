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18人「詐讀」新北美國學校 移民公會理事長判刑
移民公司「喬盟國際顧問」負責人、中華民國移民商業同業公會理事長王權宏，涉販售菲律賓假護照讓學生以假外僑身分進入新北美國學校就讀，被檢方起訴；台北地院審理，王認罪，法官依14個變造特種文書罪判王應執行有期徒刑5年，得易科罰金。
此外，同案喬盟公司業務員楊美月、「維德國際開發」負責人即移民公會副理事長簡芳玲等人也被訴，2人也認罪，均被判處得易科罰金之刑。本案可上訴。
檢方指控，王權宏2016年間結識自稱「ANDY LEE」的變造護照集團份子，適新北市林口區新北美國學校剛成立，欲大量招收，王替14名家長的18名小孩偽造假的菲律賓護照，每本收取12萬元至20萬元不等費用，再與「ANDY LEE」朋分利益。
判決書指出，13名家長將子女照片、英文姓名及證件影本交給楊美月，由楊女整理後給王權宏轉交「ANDY LEE」處理，全部收費234萬元，王從中獲利80萬元；有家長將2名小孩資料繳給簡芳玲，再轉交王、楊女，簡芳玲從40萬元抽佣賺得14萬元。
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