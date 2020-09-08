空中比特幣俱樂部涉吸金6千多萬 10人遭訴

士林地檢署偵查大樓。圖/本報資料照片 空中比特幣俱樂部Air Bit Club，涉嫌舉辦說明會、加line群組等方式，多層次傳銷鼓吹民眾投資虛擬貨幣，2年多來吸引至少97名投資人，吸金高達6千多萬元。台北團隊謝姓負責人，坦承「後金補前金」運作俱樂部，士林地檢署日前偵結，依違反銀行法起訴謝等10人。

起訴指出，謝男自稱「台灣1號」，是台灣地區發展空中比特幣俱樂部第一人，謝和及其同夥共10人，以新北市新莊區辦公室當據點，舉辦投資說明會、建立line群組等，涉嫌多層式傳銷，鼓吹、招攬投資人加入吸收資金。

檢調清查，從2017年6月間至2019年12月間，此俱樂部共有97名投資者加入投資，有人投資數萬、數十萬、百萬元，最高甚至投資近3千萬元，2年多來非法吸金總計高達6462萬4000元。

檢調指出，謝男、王男、江男等10人，分別在比特幣俱樂部中擔任台北地區領導人、講師、培訓業務技巧、業務人員，涉嫌違反銀行法多層次傳銷管理法，曾在大安區伯朗咖啡館舉辦說明會，桃園八德區也舉辦分享說明會，鼓吹民眾投資。

檢方指出，空中比特幣俱樂部聲稱總部位在巴拿馬，藉由全球機器軟件，對7種熱門虛擬貨幣，如比特幣、以太幣、萊特幣，價差套利或搬磚套利，每工作日收益50%與會員分享，投資1單位（1000美元可購買1000元虛擬美金）約新台幣3萬5千元，15個月可領取4萬5千元，每個月可領取3千元，紅利總計1萬元，年獲利23％，推薦下線投資人加入，還可賺200元虛擬美金收入。

謝男稱，比特幣俱樂部以「後金補前金」方式運作，投資人以現金、匯款方式交付金額。王稱，在咖啡廳多場說明會擔任講師，投資內容有保本、保證獲利等。江供稱，台北團隊前後約招攬3百人，line群組有320人，投資人介紹下線可再賺佣金、獎金，收取投資人的投資款約3千萬新台幣。

檢察官認定，謝等10人涉嫌各以變質多層次傳銷方式，招攬投資人參加比特幣俱樂部投資吸金，觸犯銀行法非法經營銀行業務罪嫌，及違反多層次傳銷管理法非法多層次傳銷罪嫌，從重以銀行法非法經營銀行業務罪嫌起訴，並建請發還被害人或得請求損害賠償之人，除此之外依規定沒收。