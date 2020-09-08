快訊

中印邊境45年首傳槍響 曝光的印度神秘部隊專吸收流亡藏人

日經：蘋果9月中開始生產5G iPhone

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空中比特幣俱樂部涉吸金6千多萬 10人遭訴

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

士林地檢署偵查大樓。圖/本報資料照片
士林地檢署偵查大樓。圖/本報資料照片
空中比特幣俱樂部Air Bit Club，涉嫌舉辦說明會、加line群組等方式，多層次傳銷鼓吹民眾投資虛擬貨幣，2年多來吸引至少97名投資人，吸金高達6千多萬元。台北團隊謝姓負責人，坦承「後金補前金」運作俱樂部，士林地檢署日前偵結，依違反銀行法起訴謝等10人。

起訴指出，謝男自稱「台灣1號」，是台灣地區發展空中比特幣俱樂部第一人，謝和及其同夥共10人，以新北市新莊區辦公室當據點，舉辦投資說明會、建立line群組等，涉嫌多層式傳銷，鼓吹、招攬投資人加入吸收資金。

檢調清查，從2017年6月間至2019年12月間，此俱樂部共有97名投資者加入投資，有人投資數萬、數十萬、百萬元，最高甚至投資近3千萬元，2年多來非法吸金總計高達6462萬4000元。

檢調指出，謝男、王男、江男等10人，分別在比特幣俱樂部中擔任台北地區領導人、講師、培訓業務技巧、業務人員，涉嫌違反銀行法多層次傳銷管理法，曾在大安區伯朗咖啡館舉辦說明會，桃園八德區也舉辦分享說明會，鼓吹民眾投資。

檢方指出，空中比特幣俱樂部聲稱總部位在巴拿馬，藉由全球機器軟件，對7種熱門虛擬貨幣，如比特幣、以太幣、萊特幣，價差套利或搬磚套利，每工作日收益50%與會員分享，投資1單位（1000美元可購買1000元虛擬美金）約新台幣3萬5千元，15個月可領取4萬5千元，每個月可領取3千元，紅利總計1萬元，年獲利23％，推薦下線投資人加入，還可賺200元虛擬美金收入。

謝男稱，比特幣俱樂部以「後金補前金」方式運作，投資人以現金、匯款方式交付金額。王稱，在咖啡廳多場說明會擔任講師，投資內容有保本、保證獲利等。江供稱，台北團隊前後約招攬3百人，line群組有320人，投資人介紹下線可再賺佣金、獎金，收取投資人的投資款約3千萬新台幣。

檢察官認定，謝等10人涉嫌各以變質多層次傳銷方式，招攬投資人參加比特幣俱樂部投資吸金，觸犯銀行法非法經營銀行業務罪嫌，及違反多層次傳銷管理法非法多層次傳銷罪嫌，從重以銀行法非法經營銀行業務罪嫌起訴，並建請發還被害人或得請求損害賠償之人，除此之外依規定沒收。

比特幣 吸金 咖啡廳

延伸閱讀

三類債券 人氣不墜

招攬民眾投資彩鑽吸金上億 「最美慈善家」涉銀行法起訴

劍橋大學：全球比特幣瞬間耗電量 已等同7座核電廠

董至成跨足直播平台「月收入6位數」　曝5大吸金祕訣

相關新聞

聽到表弟被人打傷 表哥率眾分搭雙B名車馳援砍人被訴

方姓男子接到友人來電話，得知表弟在基隆外木山海岸遭人攻擊，夥同多名友人前往現場，涉嫌分持西瓜刀、高爾夫球桿和安全帽，將葉...

影／買二手進口車保險後撞爛 不法集團詐財2200萬

台中市黃姓男子在彰化市經營二手車行，3年前駕轎車發生車禍後，發現車禍保險有利可圖，找來同夥共組犯罪集團，以低價找人頭購買...

18人「詐讀」新北美國學校 移民公會理事長判刑

移民公司「喬盟國際顧問」負責人、中華民國移民商業同業公會理事長王權宏，涉販售菲律賓假護照讓學生以假外僑身分進入新北美國學...

空中比特幣俱樂部涉吸金6千多萬 10人遭訴

空中比特幣俱樂部Air Bit Club，涉嫌舉辦說明會、加line群組等方式，多層次傳銷鼓吹民眾投資虛擬貨幣，2年多來...

華航空姐「討債」追著座艙長跑：他跑到嘴唇都黑了

中華航空公司前座艙長牟孝儀遭空姐指控謊稱可取得低價外幣詐財千萬，依違反銀行法、詐欺罪審理；被害的前空姐張念琪半路巧遇牟，...

採購涉貪 屏東市長林恊松、市代會主席蕭國亮交保

屏東市民代表會前任主席、現任市長林恊松，及現任市代會主席蕭國亮，因先前禮品採購弊案，7月1日遭檢方聲押禁見，並於本月偵查...

高雄少女失聯案 羅男另涉性侵判10年將發監

羅姓男子涉拘禁高雄少女66小時，日前遭雄檢聲押獲准。羅男另涉兒童及少年性剝削防制條例案，台北地方法院7月間判刑10年，羅...

越南移工砍死2名同鄉 法官認有教化可能判無期

台南麻豆工業區某工廠斐姓越南移工，今年1月涉嫌酒後砍死黃姓和武姓同鄉，還砍傷武妻，台南地院今天下午2點30分宣判，依斐觸...

鐵絲鍊脖、拔指甲 狠心外婆虐死5歲孫判無期徒刑

新北市5歲男童因母親經濟狀況不佳被送給外婆照顧，孰料在外婆家飽受虐待，長期營養不良導致瘦弱宛如骷顱，還不時遭不求人、拖把...

懷疑被檢舉 白牌計程車司機勾女子頸部阻止報警被判刑

白牌計程車司機劉男等人，懷疑遭王姓女乘客檢舉，去年由郭男駕車載王女至高鐵台中站，途中郭詢問王女「妳是不是檢舉過我們？」持...

誆稱幫忙調氣 南投風水師猥褻女信徒遭判刑

南投縣翁姓男子以某宗教協會風水師名號在南投市服務，利用女信徒對他的信任，以幫助調氣為由，邀她回服務處卻伺機撫摸胸部、下體...

苦苓批「高雄欠400億」市府提告 檢方：他是批韓國瑜

知名作家苦苓今年1月涉在臉書、媒體發表文章指「罷免韓國瑜不是要多花2億，而是會省下1200億」、「高雄市政府一事無成」等...

熱門新聞

仿冒「國家隊」口罩追出上游 負責人遭聲押禁見

高雄男子駕車撞2機車肇逃再撞小黃釀2死 驚悚撞擊影片曝光

鐵絲鍊脖、拔指甲 狠心外婆虐死5歲孫判無期徒刑

高雄開車肇逃致2死 肇事男疑為趕去醫院探癌母

軍官勾結造船公司浮報上億 海陸高性能快艇爆偷工減料

獨／台中警喬賭債賣個資涉貪 警局：依法定讞才免職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。