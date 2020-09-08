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採購涉貪 屏東市長林恊松、市代會主席蕭國亮交保

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東市民代表會前任主席、現任市長林恊松，及現任市代會主席蕭國亮採購涉貪，分別以1百萬與70萬交保。記者陳弘逸／攝影
屏東市民代表會前任主席、現任市長林恊松，及現任市代會主席蕭國亮採購涉貪，分別以1百萬與70萬交保。記者陳弘逸／攝影
屏東市民代表會前任主席、現任市長林恊松，及現任市代會主席蕭國亮，因先前禮品採購弊案，7月1日遭檢方聲押禁見，並於本月偵查終結，分別將林恊松、蕭國亮等5人依起訴，今天法院裁定兩人分別以1百萬及70萬元交保。

根據起訴書指出，林恊松擔任市代會主席期間，自2012年起，由葉姓總務、周姓廠商等人，購買茶葉、禮品等物，填寫不實的交易內容，並製作不實核銷憑證。

茶葉採買6年來皆以相同手法操作，共計168次，並詐得137萬5千5百元；禮品採購的部分，1年內共計50次，共同詐得99萬4千950元。因涉貪情節重大，分別將林恊松、蕭國亮、葉姓總務及周姓廠商等5人依犯貪污治罪起訴。

今天上午全案偵結，並移審屏東地院，法官裁定林恊松1百萬元交保，蕭國亮以70萬元交保。林恊松交保後，可依法申請復職。

屏東 茶葉

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